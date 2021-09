Festa del Beato Domenico Spadafora

Da un mese a questa parte la Diocesi di San Marino-Montefeltro si fa pellegrina sul tracciato che collega monti significativi per storia e spiritualità del territorio. C’è voglia di uscire, di camminare insieme e di tornare alle radici. Il 1° agosto al monte Feretro si è fatta memoria di san Leone, fondatore del Montefeltro; il 22 agosto al monte Carpegna si è raggiunto il Santuario della Madonna del Faggio; il 3 settembre sul monte Titano si è festeggiato il santo Marino, patrono e fondatore della Repubblica che porta il suo nome. Veniamo al presente: il 12 settembre prossimo l’itinerario si conclude idealmente a Monte Cerignone (PU) per il V Centenario della morte del Beato Domenico Spadafora, figura straordinaria e popolare di santità sbocciata in pieno Rinascimento (1450-1521). I pellegrini salgono a Monte Cerignone per ritrovare “l’anima” di questo Beato: uomo di cultura e capace di stare tra la gente, studente in grandi città e maestro tra questi monti. La Santa Sede ha concesso ai pellegrini l’indulgenza plenaria per l’anno giubilare dedicato al Beato. Mattina e pomeriggio del 12 settembre si susseguono momenti di accoglienza e di preghiera. Alle ore 16 l’omaggio del Vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, al Beato e, a seguire, la Messa solenne presieduta da mons. Elio Ciccioni, Vicario Generale.

Video di presentazione dei luoghi e della spiritualità del Beato Domenico Spadafora sul canale della Diocesi di San Marino-Montefeltro https://youtu.be/9zM4WrGlAwo

