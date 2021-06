Festa del castello di Chiesanuova 11-13 giugno

Questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13 giugno, torna la festa del Castello di Chiesanuova con tre giorni di musica, intrattenimento e gusto. Venerdì 11 giugno dalle ore 21:00 salirà sul palco lo Stand up comedian Alessandro Ciacci, un one man show caleidoscopico e dissacrante in cui la comicità surreale si fonde alla satira pungente; in altre parole il divertimento è garantito. A fargli compagnia ci saranno i LIMONI detti anche romagnoli ottoni, una brass band che spazia dal liscio romagnolo al dixieland, un viaggio sonoro a metà strada tra la Romagna e la Louisiana. Sabato 12 giugno è dedicato agli amanti del liscio, sempre dalle ore 21:00 l’Orchestra Silvagni Vanessa animerà la serata. Domenica 13 giugno si chiuderà dalle ore 21:00 con Bradiposhow per grandi e piccoli. Lo spettacolo sarà condotto da Andrea Tamagnini con Le Barnos, La Compagnia della Forca, Bradipodanza e Suheila Bellydance. Non solo musica e intrattenimento ma anche gastronomia. In tutte e tre le serate della festa, nel Piazzale Lavatoio, si potranno gustare hamburger e piatti tipici della tradizione come maccheroni, piade farcite fagioli e cotiche, trippa, preparate dalle “zdore” di Chiesanuova. Per chi volesse tentare la sorte, la ruota della fortuna con in palio ricchi premi come prosciutto, formaggio e salame. Infine per i più piccolini, in piazza Salvatore Conti, non mancheranno gonfiabili e giostre. La Giunta di Castello e lo staff dei volontari si appellano al senso di responsabilità nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, garantendo così la buona riuscita della festa.