Festa del grano: una serata di comunità per valorizzare le eccellenze del nostro territorio

Grande partecipazione e un clima di autentica convivialità hanno caratterizzato la Festa del Grano, iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, promosso dal Consorzio Terra di San Marino insieme alla Segreteria di Stato per il Territorio, con delega all’Agricoltura. L’evento ha rappresentato molto più di una semplice cena: è stato un momento di incontro tra produttori, cittadini e istituzioni, capace di raccontare il valore della filiera agricola sammarinese attraverso i suoi prodotti e il lavoro di chi ogni giorno coltiva il territorio con passione e competenza. La trebbia, la musica, i suggestivi balli e uno scenario mozzafiato hanno reso la serata ancora più speciale, celebrando il profondo legame tra tradizione, comunità e territorio. Il menù, realizzato con ingredienti locali e di stagione, ha saputo valorizzare il grano e le produzioni sammarinesi, dimostrando come qualità, tradizione e innovazione possano convivere e diventare un efficace strumento di promozione della Repubblica. Il progetto “Dalla Terra alla Tavola” nasce proprio con questo obiettivo: sostenere le aziende agricole sammarinesi, promuovere il consumo dei prodotti locali, rafforzare il legame tra chi produce e chi consuma e valorizzare un patrimonio agricolo che rappresenta un elemento fondamentale dell’identità del Paese. La straordinaria partecipazione registrata conferma quanto i cittadini apprezzino iniziative che mettono al centro il territorio, la sostenibilità e le eccellenze enogastronomiche sammarinesi. La Segreteria di Stato per il Territorio desidera ringraziare il Consorzio Terra di San Marino, gli organizzatori, lo staff, i produttori e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Il successo della Festa del Grano rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore convinzione nel percorso di valorizzazione delle produzioni locali, affinché l’agricoltura continui ad essere un motore di sviluppo economico, di tutela del paesaggio e di promozione del territorio sammarinese. Il prossimo appuntamento del progetto sarà “Note di Lavanda”: tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno disponibili sulle pagine social del Consorzio Terra di San Marino. Vi aspettiamo per continuare insieme questo viaggio alla scoperta delle eccellenze della nostra terra.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio







