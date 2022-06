'Festa dell'adesione' di Uno di Noi

Mercoledì 15 giugno, sotto il porticato della Casa Laiala al Parco di Serravalle, si è svolta la prima “Festa dell’Adesione” della Associazione Uno di Noi, durante la quale gli intervenuti, persone di tutte le età, hanno potuto concretizzare il loro sostegno alle finalità del sodalizio, diventandone parte attiva. Infatti, dopo che la Presidente ed altri membri del Direttivo hanno introdotto la serata esponendo quanto fatto dall’Associazione nei suoi primi tre mesi di vita, focalizzando l’attenzione sulle proposte di emendamento al progetto di legge sull’aborto e al progetto di legge in materia di tutela della genitorialità, già presentate a tutte le forze politiche, numerosi sono stati gli interventi di sostegno e proposta provenienti dai presenti all’incontro. La location, addobbata per l’occasione con le bandiere dell’Associazione, è stata “rinfrescata” da un gradito buffet, a base di cocomero e bibite, e tutti i nuovi aderenti hanno ricevuto, quale omaggio di benvenuto, il cappellino serigrafato con il logo dell’associazione, quale segno di riconoscimento in comuni valori. Il popolo per la vita sta lentamente crescendo e prendendo coscienza di sé anche a San Marino: il prossimo appuntamento, nella stessa cornice del Parco Laiala, è per sabato 23 luglio.

Cs Associazione Uno di Noi