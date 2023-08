Festa dell'Amicizia PDCS - Resoconto della seconda serata

Festa dell'Amicizia PDCS - Resoconto della seconda serata.

San Marino, l’Italia, e l’Europa. Il tema delle relazioni internazionali è stato il filo conduttore della seconda serata di approfondimento politico sulla Terrazza Ex Ritrovo in occasione della 50esima edizione della Festa dell’Amicizia del PDCS. Un dialogo a più voci per esaminare gli scenari di politica estera che attendono la nostra Repubblica, con la partecipazione di Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Mario Mauro, ex ministro della Difesa italiano, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Elia Rossi, sindaco di Montegrimano, Pio Ugolini, segretario generale UNAS. Un’occasione per riflettere sui legami di amicizia con le realtà territorialmente vicine, sulla cooperazione e i rapporti bilaterali e sulle opportunità preziose - in termini economici, finanziari, lavorativi e in materia di investimenti e finanziamenti - che il Paese si prepara a cogliere grazie all’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Ma anche sul contributo che San Marino, con i suoi valori, ha la possibilità di portare alla causa del progetto europeo. “Il futuro di San Marino: dialogo con Italia ed Europa” il titolo della tavola, che è stata moderata dal professore Michele Chiaruzzi. In apertura, l’onorevole Mauro ha proposto una riflessione sul ruolo dell’Unione europea e sui riflessi generati dalla guerra tra Russia e Ucraina. In questo scenario così complesso, frammentato ed estremamente delicato, come si inserisce l’Accordo di Associazione portato avanti con grande convinzione dal Governo sammarinese? Secondo Mauro “la parola libertà, che è da sempre un valore fondante di questa Repubblica, incarna perfettamente il contributo che San Marino è in grado di offrire al processo di sviluppo dell’Europa, diventando in maniera programmatica un metodo capace di determinare gli equilibri e regolare i rapporti tra gli Stati assicurando condizioni di pace, stabilità, equità. Sono certo che prima o poi la bandiera sammarinese potrà trasformarsi in un simbolo di quelli che sono i valori europei”. Spazio quindi al Segretario di Stato Luca Beccari, il quale ha ricordato “la necessità pratica di accompagnare la crescita di San Marino a quella dei territori che la circondano”. Questo il presupposto che sta alla base del processo negoziale per l’associazione con l’Unione europea, il quale negli ultimi anni è andato incontro ad una decisiva accelerazione volgendo ormai verso le battute conclusive. Altrettanto importanti sono però i rapporti, istituzionali e amministrativi, con le realtà limitrofe. “San Marino - ha evidenziato Beccari - dev’essere capace di lavorare e dialogare su più livelli a seconda di quelli che sono gli obiettivi da perseguire, dai Comuni alle Regioni arrivando a Roma e quindi a Bruxelles. Il tutto però senza mai perdere di vista una strategia coerente e unitaria”. Per il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, “il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino possono e devono continuare a collaborare in un rapporto stretto e di sinergia con l’Unione europea, affrontando tematiche che già ben conosciamo. Una su tutte, il rilancio dello scalo aeroportuale, un asset fondamentale che dopo anni di difficoltà deve tornare ad essere un volano economico e turistico per entrambi i territori”. Il sindaco di Montegrimano, Elia Rossi, ha invitato “San Marino a proseguire lungo la strada dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea”. “Come sindaco - ha aggiunto - ritengo strategica la nascita di un asse Italia-San Marino-Europa per portare sul territorio opportunità e risorse, spianando la strada ad un nuovo bacino di cooperazione nel quale inserire progettualità condivise”. Pio Ugolini (UNAS) ha invece rivolto un appello “alla politica affinchè venga tutelata la competitività delle imprese sammarinesi, dando il loro il tempo di adeguarsi e recepire le novità legate all’Accordo di Associazione”. Sul punto, il Segretario Beccari ha ricordato “come quello dei tempi di adeguamento” sia uno dei nodi centrali del negoziato: “San Marino ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista all’interno del mercato unico, senza perdere la propria identità”. Oggi appuntamento conclusivo con la 50esima edizione della Festa dell’Amicizia. Alle 20.30, in piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini, proporrà la propria sintesi politica. Come sempre alla Festa saranno presenti gli stands gastronomici che offriranno la possibilità di cenare assieme alla propria famiglia ed ai propri amici, ed un ricchissimo programma folkloristico. In piazza Bertoldi, alle 21, si esibirà l'orchestra Matteo Tarantino accompagnata dai ballerini Mirco e Sandra Da non perdere, nel parco Dante Alighieri 'Orti Masi' di Serravalle, l'appuntamento con il "Live Festival", il contest musicale dedicato agli artisti emergenti, così come la mostra sui 50 anni della Festa dell’Amicizia presso il loggiato della scuola media di Serravalle. A conclusione della Festa, come da tradizione, ci sarà l’estrazione della Lotteria dell’Amicizia che, quest’anno, mette in palio 3500 euro e numerosi altri premi. Per maggiori informazioni su tutto il programma della festa è possibile consultare: il sito del PDCS www.pdcs.sm la pagina Facebook del PDCS: www.facebook.com/PDCS.SanMarino

Cs - PDCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: