Festa della Libertà, Alleanza Riformista: "Un Giorno per Riflettere sulla Libertà e Responsabilità".

Domani celebreremo la tradizionale “Festa della Libertà” con una cerimonia simbolica che ricorda un evento importante della storia di San Marino. Questa celebrazione è l’occasione per sottolineare l’importanza della libertà di pensiero, che è la base della nostra società: la libertà significa anche responsabilità. Democrazia e libertà insieme a responsabilità vanno di pari passo. In un regime totalitario, invece, non esiste libertà né responsabilità. Per questo motivo, accogliamo con gioia questa celebrazione, ricordando che il nostro sistema statuale oggi si fonda su basi democratiche e sul rifiuto di ogni tipo di oppressione. Continueremo a lottare per difendere le nostre libertà ed i diritti fondamentali di ogni cittadino affinché San Marino rimanga un faro di libertà e democrazia. In un momento storico in cui le libertà individuali sono minacciate in molte parti del mondo, riaffermiamo con forza il nostro impegno a proteggere e promuovere questi valori. Solo attraverso la partecipazione attiva e il sostegno alle istituzioni democratiche possiamo assicurare un futuro di libertà e giustizia per tutti.

c.s. Alleanza Riformista

