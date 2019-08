Festa della Libertà: i biglietti vincenti della lotteria

Sinistra Socialista Democratica (SSD) e Riforme e Sviluppo (ReS), ringraziano tutti (tanti) i cittadini che ieri sera hanno partecipato alla festa della Libertà al Parco Ausa. In un clima di grande allegria, generato dalla bellissima musica di Funky Gallo e dallo splendido lavoro dei nostri volontari, il popolo riformista si è incontrato e confrontato generando l’opinione condivisa che fosse quello il momento in cui la sinistra potesse finalmente sentirsi rappresentata. Nel primo dibattito Antonio Carattoni (presidente di SSD),Rossano Fabbri (MIS), Federico Pedini Amati (MD), e Fabrizio Mittiga (ReS), hanno sviscerato alcuni dei grandi temi che la sinistra si trova ad affrontare, partendo dai valori dell’antifascismo che la Festa della Libertà porta con se. Al pubblico è stato poi presentato il progetto promosso da SSD, ReS e Civico 10 nei confronti della società civile per la costituzione di un laboratorio/incubatore di idee su quattro grandi temi: imprenditoria e lavoro giovanile, ambiente e economia sostenibile, cultura come motore per la crescita civile e lo sviluppo e diritti civili e dei diritti umani per turri. Matteo Ciacci e Luca Boschi assieme al capogruppo di SSD e al Consigliere di Res, Dalibor Riccardi hanno approfondito tali temi, manifestando l’attenzione del popolo riformista verso il futuro. Un intervento del Segretario di SSD, Alessandro Bevitori, carico di significati e teso alla prospettiva, ha chiuso la parte della festa dedicata all’approfondimento politico. Ma i veri protagonisti della festa sono stati i nostri volontari che hanno lavorato incessantemente affinché la cucina, il bar, le attrazioni, lo spettacolo fossero all’altezza della situazione. Ai cittadini che hanno partecipato, agli ospiti che sono intervenuti e soprattutto ai volontari che hanno reso possibile questo straordinario momento di incontro della sinistra sammarinese, va tutto il nostro ringraziamento.

