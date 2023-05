Festa della Mamma: La donazione di latte materno è il regalo più prezioso

In occasione della Festa della Mamma, l'Associazione per la Donazione di Organi e il dono Biologico in Romagna (ADOB Romagna) invita tutte le madri che allattano a considerare la donazione di latte materno come un gesto prezioso di solidarietà verso i bambini che ne hanno bisogno. Il latte materno è il miglior alimento per i neonati, ma purtroppo non tutte le mamme possono allattare i loro bambini per motivi di salute o di altri fattori. In questi casi, il latte materno donato può salvare la vita di molti neonati prematuri o malati che non possono ricevere il latte della propria madre. La donazione di latte materno è un processo semplice e sicuro che può essere svolto presso i centri di raccolta autorizzati. Il latte materno donato viene analizzato e trattato per garantire la massima sicurezza e qualità. "La donazione di latte materno è un atto di grande generosità e amore verso i bambini e le loro famiglie" ha dichiarato la Presidente di ADOB Romagna, "in occasione della Festa della Mamma, invitiamo tutte le mamme che allattano a considerare questa possibilità e a dare un regalo prezioso ai bambini che ne hanno bisogno". La donazione di latte materno è un gesto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di molti bambini. In occasione della Festa della Mamma, facciamo appello a tutte le mamme che allattano a considerare questa opzione e a donare il loro latte per aiutare i bambini che ne hanno bisogno. Per maggiori informazioni sulla donazione di latte materno e sui centri di raccolta autorizzati, potete contattare la Banca del Latte Umano Donato dell’ospedale Bufalini di Cesena, telefonando ai numeri 0547 352844 o 0547 394362 Buona Festa della Mamma a tutte le mamme che allattano e a quelle che scelgono di donare il loro latte! ADOB Romagna ODV per Info ed informazioni: Riccardo ARPAIA, 338 1023394 info@adob.it

