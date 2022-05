Festa della Pace: il grazie degli organizzatori

SAN MARINO FOR PEACE desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a sostenere il messaggio di Pace e Rispetto dei Diritti delle persone partecipando alla manifestazione di domenica 15 maggio scorso presso il centro storico di Montegiardino. Partendo dal Palco: Sara Jane Valentina Monetta Piermatteo Carattoni Alibi Utopia Imprevisti Acustici Antonio Ramberti e Slavi bravissime persone Crista Rowan Park band Peppino Ugolini Monica Mancini Clamidia Ca Va Sans Dir Milena Ercolani Roberto Tamagnini Ritals Alessandra Busignani Giovanni Francesco Ugolini e Andrea Paesini Fabrizio Raggi Outlaw X Prep Dorian Pazzini Gian Marco Berti Checco Guidi Gah Nova Ground Zero Labiuse Luca Zanotti & Andrea Giardi Monica Hill Funky Gallo - Zucchero Tribute Band Le Atlete della Federazione Sammarinese Ginnastica e al suo Presidente Fabrizio Castiglioni Un fraterno abbraccio va a Paolo Macina che ha contattato tutti i musicisti. E poi coloro che hanno reso possibile l'esecuzione dello spettacolo: C.A.S.T. Audio Service di Roberto Fabbri e tutti i suoi collaboratori. Coloro che hanno esposto nel centro storico: Simone Maria Fiorani Riccardo Faetanini Gambuti Gabriele Eleonora Mazza Andrew Zonzini Rosolino Martelli Miriana Greggi Checco Guidi Ceramica Barbo e Cooperativa In Volo. E poi le nostre meravigliose Associazioni: UDS - Unione Donne Sammarinesi Noi ci siamo Attiva-mente Crocerossa Sammarinese San Marino for the Children V.I.P. - Viviamo in positivo S.U.M.S. Soroptimist C.S.D.L. C.D.L.S. Fridays for future Federazione Sammarinese Rugby S.M.I.A.F. Associazione ISSHO-NI. Un profondo ringraziamento va al Corpo della Gendarmeria e agli agenti della Sezione Antincendio Polizia Civile; Security Patrol per l'impeccabile servizio di security operato; Squadra Manifestazioni e Squadra Segnaletica dell'A.A.S.L.P. per il grande lavoro logistico svolto; Ai magnifici Volontari che hanno speso tempo ed energie ad aiutarmi; Alla Giunta di Castello di Montegiardino; All'Aeroclub per il fantastico sorvolo; Agli Sponsor che mi hanno sostenuto: S.U.M.S, Ecologia Sammarinese, Energreen, Vivo Dj, Copygraph, Music In, TitanCoop, Koppe; A San Marino RTV per lo splendido servizio; Un particolare ringraziamento va a Pau, cantante dei Negrita, e alla sua famiglia che ci hanno omaggiato della loro presenza, siamo lieti di avervi avuto tra noi! A tutte le Autorità presenti ed in particolare agli Eccellentissimi Capitani Reggenti che, oltre a concedere l'Alto Patrocinio, ci hanno onorato con la loro visita. Ed infine un sincero grazie va ai tanti partecipanti che hanno concorso a sostenere il messaggio di Pace e Rispetto dei diritti delle persone. Ci vediamo all'Edizione 2023, Che l'Arcobaleno sia con noi.

cs Ing. Andrea Silvagni



