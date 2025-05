Festa di Montegiardino: lettera del Capitano di Castello

Eccellenza, Autorità civili e religiose, Cari concittadini,

Un saluto speciale va a Sua Eccellenza Italo Righi: per tutti noi è motivo di profondo orgoglio avere un Montegiardinese alla Suprema Magistratura. La Sua presenza dona un significato ancora più profondo alla nostra Festa. Un sentito ringraziamento va ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, in ogni forma, hanno sostenuto l’organizzazione di questa edizione della tradizionale Festa dei Santi Ferreri e Gonzaga. Nei giorni 9, 10 e 11 maggio, il nostro Castello ha vissuto tre giornate di intensa partecipazione, in cui religione, musica, divertimento, cultura e gastronomia si sono intrecciati in un programma ricco e coinvolgente. La risposta della cittadinanza è stata, come sempre, straordinaria: dalla gara dei Quattro Cantoni agli spettacoli serali, dalle affollatissime cene in piazza alla tradizionale sfilata di moda, appuntamento ormai storico della nostra festa. Durante la processione, abbiamo affidato i nostri pensieri e le nostre speranze ai Santi Patroni, Vincenzo Ferreri e Luigi Gonzaga, in un momento di profonda spiritualità e unità. Un grazie di cuore ai volontari, autentico motore di ogni momento della Festa: con impegno e sacrificio hanno dato vita a un evento che racconta l’anima più autentica di Montegiardino. E permettetemi, infine, un pensiero personale. La forza del nostro Castello si fonda su pochi, saldi punti fermi: i cittadini, la parrocchia, il volontariato – religioso e laico –, il bar, le attività economiche e, soprattutto, la scuola. La Scuola Elementare "L’Olmo" e la Scuola dell’Infanzia "Il Grillo Parlante", che rappresentano e continueranno a rappresentare il vero cuore pulsante della nostra comunità. Questi pilastri non sono solo la base della nostra identità: sono la promessa del nostro futuro. È su di essi che, giorno dopo giorno, costruiamo insieme il domani di Montegiardino. Grazie a tutti.

Giacomo Rinaldi Capitano di Castello di Montegiardino

