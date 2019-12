Festa di Natale per la Comunità sammarinese di Grenoble

Successo per il terzo e ultimo atto delle tradizionali Feste Natalizie per la Comunità di Grenoble Domenica 15 dicembre nella palestra di Froges si è svolto il tradizionale pranzo di natale , circa 230 persone erano presenti a questa cena rispondendo all’invito fatto dal Console Eliane Rastelli e dal Presidente della Comunità Christian Mazza. Erano presenti diversi rappresentanti delle città dove risiedono una parte dei concittadini tra i quali il sindaco della città di Crolles che aveva accolto lo scorso settembre gli Ecc.mi Capitani Reggenti , il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi e la Federazione dei Balestrieri per il festeggiamento dei 40 anni del Consolato e dell’Associazione . Si notava anche la presenza di membri del Corpo Consolare delle Alpi del Nord. I membri del direttivo impegnati tutto ’l giorno per allestire la mattina e sbarazzato in serata erano stanchi ma soddisfatti della giornata per la presenza tra i partecipanti di giovani. Questo ci fa sperare un futuro sereno per questo tipo di attività . Il presidente Mazza ha nel suo discorso di saluto ha ricordato la venuta dei Balestrieri e la lettera ricevute dalla Reggenza ed ha presentato i prossimi incontri della Comunità ; l’assemblea generale dei socci il 18 gennaio la Festa di Sant’Agata il 9 febbraio . Il Console ha ringraziato le personalità ed i partecipanti, parlato dei fatti maggiori del 2019 ; le elezioni del 8 dicembre, i 40 anni del Consolato e dell’Associazione, la nuove legge sulla cittadinanza e fatto a tutti gli auguri di buone Feste . I nostri anziani non sono stati dimenticati ricevendo anche quest’anno il famoso “pacco di Natale” confezionato da prodotti sammarinesi .

