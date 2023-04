Festa di Primavera: gruppi e associazioni green si incontrano a Podere Lesignano

Non ci poteva essere iniziativa migliore per festeggiare la primavera di quella svoltasi domenica scorsa a Podere Lesignano, a San Marino. Per questa giornata erano in programma numerose attività rivolte a persone di ogni età: l’obiettivo era, infatti, coinvolgere quante più persone possibili a favore degli stili di vita sostenibili, delle tematiche ambientali, dell’alimentazione e della cosmesi naturale, del riuso e del riciclo. La giornata ha proposto momenti formativi, così come occasioni di intrattenimento e di formazione creativa: laboratori di improvvisazione teatrale e di costruzione di case per uccelli, alternati a momenti musicali fra cui la performance dell’artista e cantautore riminese Massimo Modula. Il tutto intercalato dalla presentazione di numerose associazioni e gruppi solidali provenienti dall’intero Montefeltro e oltre, che hanno avuto modo di raccontarsi ad un pubblico di persone interessate. Sono infatti quelle manifestazioni in cui è fondamentale il contributo e l’interazione di chi partecipa per “farle funzionare”, contributo che in questo caso non è di certo mancato. “La sensibilizzazione verso le tematiche ambientali parte anzitutto dalla consapevolezza del valore dell’ambiente stesso e della natura– ha detto Gabriele Geminiani patron del San Marino e Montefeltro Green Festival – e la location di Podere Lesignano ci consente in questa splendida giornata di fare le giuste riflessioni. Ma quello che mi preme maggiormente, è ringraziare gli organizzatori per aver messo insieme questo melting-pot di realtà attive sui fronti della sostenibilità intesa a 360°, di averle fatte relazionare fra loro e conoscere ai presenti. Mai come ora il gioco di squadra è vincente quanto imprescindibile”. Fra i tanti gruppi e associazioni presenti ricordiamo Progetto RISO Rete Italiana di Scambio Orizzontale, Associazione Namastè, Gruppo Fronte Unito Rimini e Valmarecchia Solidale.

Green Festival

