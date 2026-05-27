Festa di Primavera in ricordo della maestra Jenni Tamagnini Domenica 31 maggio una giornata di comunità e memoria

Si terrà domenica 31 maggio alle ore 15.00 alla Scuola Elementare “Il Mulino” di Faetano, la Festa di Primavera dedicata alla memoria della maestra Jenni Tamagnini, scomparsa lo scorso anno. Una giornata di incontro e condivisione, patrocinata dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e organizzata in collaborazione con la Giunta di Castello, per ricordare una figura profondamente amata dalla scuola e dall’intera comunità, attraverso un progetto di cittadinanza che unisce educazione e pace. Nel corso dell’evento il parco verrà ufficialmente dedicato a Jenni e saranno inaugurati il nuovo gioco da esterno donato in sua memoria e il murales realizzato dagli alunni, simbolo del percorso educativo ispirato ai valori della pace. Sarà inoltre allestito uno spazio espositivo con i lavori creati durante l’anno insieme a Carlos Ceci, esperto di mediazione del patrimonio culturale sammarinese e di didattica museale, mentre i musicisti dell’Istituto Musicale Sammarinese accompagneranno alcuni momenti della festa. Durante la giornata saranno proposti anche piccoli laboratori creativi aperti a bambini e famiglie, per vivere insieme un’esperienza autentica di incontro e partecipazione. “La scuola era la casa di Jenni, il luogo in cui esprimeva pienamente la sua vocazione educativa. Con questo progetto desideriamo che il suo ricordo continui a vivere tra queste mura e in questo giardino, come presenza affettuosa e ispirazione per tutti.”

C.s. - Segreteria di Stato Istruzione e Cultura







