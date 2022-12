Festa di Santa BARBARA – La Capitaneria di porto celebra la sua protettrice

Nella mattinata odierna, alle ore 11:00, presso la Chiesa parrocchiale di San Girolamo in Rimini, si è svolta la tradizionale celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara, Santa Protettrice della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco e degli artiglieri. Alla Santa Messa - officiata dal Cappellano Militare Don Antonio ATZENI con la collaborazione del parroco Don Roberto BATTAGLIA - hanno presenziato il Signor Prefetto di Rimini, dott. Giuseppe FORLENZA, l’assessora alla transizione ecologica Anna MONTINI, il Vicario della Questura di Rimini dott.ssa MAFFEI, il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Rimini dott.ssa Paola BONETTI, nonché i Comandanti provinciali di tutte le Forze Armate e di Polizia presenti sul territorio assieme alle altre locali Autorità Civili. Nell’occasione, il Comandante della Capitaneria di Porto nel salutare e ringraziare tutti i presenti ha rivolto un pensiero “a tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera di Rimini che giorno per giorno con il loro impegno e la loro dedizione svolgono per la collettività tutti quei compiti assegnati al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”, tributando un “particolare e commosso pensiero di sentita vicinanza a tutte le vittime dell’alluvione dell’isola di Ischia e quanti in quei territori sono attualmente impegnati nelle delicate operazioni di soccorso”. La cerimonia, impreziosita dalle note di una soprano, appartenente alla Polizia Municipale di Rimini, è terminata come di consueto con la sentita recita delle due suppliche votive: preghiera del Marinaio e preghiera dell’Artigliere.