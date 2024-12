Festa Nazionale della Romania: Un evento straordinario celebrato a Bologna

Il 4 dicembre, in occasione della celebrazione della Festa Nazionale della Romania, che ricorre ogni anno il 1° dicembre, il Console Generale della Romania a Bologna, Laura Nicoleta Nasta, ha organizzato un prestigioso evento presso l’elegante Hotel I Portici di Bologna. La serata è stata un trionfo di diplomazia, cultura e orgoglio nazionale, riunendo personalità di spicco della comunità romena in Italia, rappresentanti delle istituzioni italiane e membri della società civile. Laura Nicoleta Nasta: Una Leadership Diplomatica Esemplare Il Console Generale Laura Nicoleta Nasta ha confermato il suo ruolo centrale come promotrice dei valori e delle tradizioni romene in Italia, dimostrando un impegno costante nel rafforzare i legami tra i romeni all’estero e il loro Paese d’origine. Durante il suo discorso, Nasta ha sottolineato l’importanza di celebrare l’unità e l’identità nazionale, ricordando come la comunità romena rappresenti un elemento essenziale della società italiana, sia sul piano culturale che economico. La sua capacità di creare un evento di alto profilo, capace di coinvolgere rappresentanti diplomatici e istituzionali di primo piano, ha messo in luce la rilevanza della Festa Nazionale come occasione per consolidare i rapporti bilaterali tra Italia e Romania.

Mihaela e Liviu Anghel: Figure di Riferimento per le Istituzioni Romene Tra gli ospiti d’onore, in rappresentanza della comunità romena della Repubblica di San Marino, vi erano Mihaela Anghel, Presidente dell’associazione culturale "Dacia Senza Frontiere", e Liviu Anghel, Segretario e Tesoriere della stessa. La loro presenza all’evento non è stata casuale, ma frutto di un invito personale da parte del Console Generale Laura Nicoleta Nasta, in riconoscimento del loro importante ruolo come figure chiave delle istituzioni romene e promotori instancabili dei valori culturali e le tradizioni romene a San Marino e in Italia. Nel corso dell’evento, i coniugi Anghel hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alti rappresentanti delle istituzioni romene e italiane, portando la voce della comunità romena a San Marino e sottolineando l’importanza dell’integrazione culturale e sociale. Grazie al loro operato, l’associazione "Dacia Senza Frontiere" è diventata un ponte culturale e istituzionale tra i due Paesi, valorizzando il patrimonio culturale romeno e promuovendo iniziative di solidarietà e inclusione. La loro attività costante e la loro dedizione alla causa della comunità romena li hanno resi un punto di contatto essenziale tra le istituzioni romene e i cittadini romeni residenti nella Repubblica di San Marino. Un Evento di Alto Profilo Diplomatico La serata ha visto la partecipazione di illustri ospiti italiani e romeni, tra cui il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha portato un caloroso saluto alla comunità romena, evidenziando il profondo legame di amicizia e collaborazione che unisce i due popoli. Il Sindaco ha ricordato l’importanza del 145° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Romania, elogiando il contributo della comunità romena alla crescita e allo sviluppo del tessuto sociale ed economico della città.

Tra i presenti, anche il Questore di Bologna, Antonio Sbordone, e il Comandante dei Carabinieri di Bologna, Enrico Scandone, a testimonianza dell’importanza attribuita all’evento dalle istituzioni italiane. Relazioni Bilaterali e Prospettive Future Durante la serata, è stato ribadito il valore delle relazioni tra Italia e Romania, caratterizzate da un dialogo politico intenso e una collaborazione economico-commerciale ai massimi livelli. Il Console Generale Laura Nicoleta Nasta ha evidenziato come la Festa Nazionale rappresenti anche un’occasione per discutere dei progressi e delle sfide che riguardano la comunità romena in Italia, valorizzando il loro contributo al dialogo interculturale e allo sviluppo economico. Recentemente, i governi dei due Paesi si sono incontrati a Roma per un vertice intergovernativo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro romeno Marcel Ciolacu hanno riaffermato l'importanza di rafforzare il partenariato economico, sottolineando il contributo delle oltre 50.000 aziende italiane operanti in Romania e della comunità romena, che rappresenta la più grande comunità straniera residente in Italia. Tra i progetti strategici discussi, spiccano l’estensione della centrale nucleare di Cernavoda, realizzata grazie alla collaborazione tra Ansaldo Nucleare e Nuclearelectrica, e il Ponte di Braila sul Danubio, costruito da WeBuild, esempi concreti di una cooperazione bilaterale di successo che riflettono la crescente interdipendenza economica e tecnologica tra i due Paesi. Tali iniziative sottolineano l'importanza di continuare a investire nei settori dell’innovazione e delle infrastrutture, fondamentali per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dei legami strategici tra Italia e Romania.

Conclusioni e Riflessioni La celebrazione della Festa Nazionale della Romania a Bologna il 4 dicembre è stata non solo un omaggio alla cultura romena, ma anche un momento di incontro e dialogo tra istituzioni, comunità e leader. Grazie alla guida del Console Generale Laura Nicoleta Nasta, l’evento ha rappresentato un’opportunità unica per consolidare i legami bilaterali tra Italia e Romania e per riconoscere il contributo di figure come Mihaela e Liviu Anghel, che continuano a essere ambasciatori dei valori romeni e punti di riferimento per le istituzioni romene all’estero. In un clima di coesione e orgoglio nazionale, l’evento ha confermato come la comunità romena, con il suo impegno e la sua passione, sia un elemento chiave per costruire ponti di dialogo e cooperazione tra le nazioni.

