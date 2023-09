Festa Rete: il gruppo teatrale Bromance aprirà la serata nella piazza di Cailungo

Un po’ di risate con un pizzico di follia, tanto divertimento e voglia di stare insieme. RETE chiude l’estate e inizia la stagione autunnale (che non sarà per niente facile) con quella leggerezza che aiuta sempre ad affrontare le cose. SMILE è il titolo della festa. Sta per “San Marino indipendente libera estate” e, per rimanere in tema, RETE invita i “Bromance” ad aprire la locandina degli spettacoli. Giovanissimi, ma già molto apprezzati, i Bromance sono un gruppo di talenti sammarinesi, autori e interpreti dello spettacolo comico “Voi non mi piacete”, rivisitato in alcune sue parti per questa speciale occasione. Il gruppo si è formato a fine 2020 grazie ad Enea Salicioni, Filippo Matteoni, Jacopo Giardi e Cristiano Pezzi, con la collaborazione di Alice Giardi. Provengono tutti dalla scuola di teatro e danza creativa Bradipoteatar. Come moderni menestrelli affronteranno con dissacrante ironia le “sane abitudini” del nostro vivere quotidiano attraverso una serie di sketch secondo il modello classico del cabaret. Saranno originali e divertenti supporter al momento clou della serata, affidato a Paolo Migone e alle sue performances. Come tutte le feste che si rispettano, anche RETE accoglierà i suoi ospiti già dal tardo pomeriggio con il saluto di uno dei suoi maggiori rappresentanti, in una piazza attrezzata per la cena dove alcuni truck food serviranno menù a base di pesce, piadina, hamburger, eccetera. L’appuntamento per tutti è venerdì 8 settembre, dalle 18 in poi, nella piazza di Cailungo. Ingresso libero

cs Movimento RETE