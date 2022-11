Festeggiamenti per il 40° AASLP: sono un'offesa ai dipendenti dell'Azienda privi di contratto!

Molti lavoratori dipendenti dell'Azienda dei lavori pubblici, che nei giorni scorsi si sono visti recapitare la lettera di invito ai festeggiamenti per il 40° anniversario dell'AASLP, hanno espresso la loro indignazione verso questa iniziativa, in programma mercoledì 30 novembre al Palazzo Kursaal. Questa festa - che si preannuncia come un sontuoso evento di gala con tanto di raccomandazione ad indossare l'abito delle grandi occasioni - è un vero e proprio schiaffo agli stessi lavoratori, in lotta per il rinnovo del contratto, scaduto da ben 12 anni. La trattativa per il contratto avviata da questa primavera è ferma, con un Governo arroccato su proposte di aumento di pochi spiccioli. Dunque mentre si lesina e si guardano i centesimi per rinnovare il contratto dei salariati AASLP, allo stesso tempo si organizzano pompose feste di anniversario con i soldi di tutti i cittadini, facendosi beffe del diritto dei lavoratori ad un giusto contratto di lavoro che finalmente aggiorni dopo oltre un decennio le loro retribuzioni. Le organizzazioni sindacali si uniscono ai sentimenti di indignazione espressi dai lavoratori, rinnovando l'impegno per sollecitare la ripresa delle trattativa e per indurre la controparte pubblica a riconoscere aumenti contrattuali soddisfacenti, tutelanti ed in linea con l'attuale momento storico.

FUCS-CSdL FCS-CDLS FSC-USL