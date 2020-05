festival Crossroads: sospesi tutti i concerti

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio, che proroga sino al 14 giugno compreso la sospensione già in corso degli spettacoli aperti al pubblico sull’intero territorio nazionale, tutti i concerti del festival Crossroads previsti in tale periodo non si svolgeranno. Per quanto possibile, Crossroads cercherà di recuperare entro l’anno i concerti annullati. Questo l’elenco degli ultimi concerti coinvolti, che quindi non si svolgeranno:

Lunedì 18 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli JOHN SURMAN & VIGLEIK STORAAS DUO

Martedì 19 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli LYDIAN SOUND ORCHESTRA feat. DAVID MURRAY direttore Riccardo Brazzale

Venerdì 22 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli CLAUDIO Jr DE ROSA QUARTET + ROSARIO BONACCORSO TRAVEL NOTES QUARTET feat. FABRIZIO BOSSO

Sabato 23 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli MAURO OTTOLINI & ORCHESTRA OTTOVOLANTE

Lunedì 25 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli ANTIBALAS & GIANLUCA PETRELLA

Martedì 26 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli GREG BURK SOLO + UNSCIENTIFIC ITALIANS Play the Music of BILL FRISELL

Mercoledì 27 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli ROBERTO FONSECA TRIO

Venerdì 29 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli SALVADOR SOBRAL

Sabato 30 maggio Correggio (RE), Teatro Asioli ZAVALLONI / TONOLO / BIRRO + RITA MARCOTULLI & ISRAEL VARELA feat. ARES TAVOLAZZI

Martedì 2 giugno Correggio (RE), Teatro Asioli ON TIME BAND + special guest GABRIELE MIRABASSI

Giovedì 4 giugno Parma, Casa della Musica - Cortile d’Onore SARAH JANE MORRIS & TONY REMY Venerdì 5 giugno Parma, Casa della Musica - Cortile d’Onore Musica Nuda PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI

Sabato 6 giugno Parma, Casa della Musica - Cortile d’Onore PEPPE SERVILLO & DANILO REA

Martedì 9 giugno Bagnacavallo (RA), Chiostro Complesso di San Francesco REINIER BAAS & BEN VAN GELDER