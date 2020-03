festival Crossroads: sospesi tutti i concerti sino al 3 aprile

A seguito del decreto firmato il 4 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura su tutto il territorio nazionale sino al prossimo 3 aprile, tutti i concerti del festival Crossroads previsti in tale periodo non si svolgeranno. Lo staff del festival continua comunque a lavorare ai concerti successivi, e al possibile recupero di quelli annullati, confidando che la situazione di emergenza rientri quanto prima. Questo l’elenco dei concerti coinvolti, che non si svolgeranno: Domenica 8 marzo Massa Lombarda (RA), Sala del Carmine ANDREA MOTIS QUINTET (rimandato a mercoledì 20 maggio) Giovedì 12 marzo Solarolo (RA), Oratorio dell’Annunziata JOSCHO STEPHAN TRIO Venerdì 13 marzo Piangipane (RA), Teatro Socjale, PAOLO FRESU & BEBO FERRA Sabato 14 marzo Lido Adriano (RA), Cisim VINSANTO SOLO FLAVIO GIURATO SOLO Domenica 15 marzo Fusignano (RA), Auditorium Corelli QUARTETTO SAXOFOLLIA feat. FABRIZIO BOSSO Martedì 17 marzo Rimini, Teatro Galli PAOLO FRESU interpreta DAVID BOWIE Mercoledì 18 marzo Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni JOÃO BOSCO SOLO Giovedì 19 marzo Fusignano (RA), Auditorium Corelli SHAUN MARTIN THREE-O Venerdì 20 marzo Lido Adriano (RA), Cisim DARMA QUINTET ELOISA ATTI QUINTET Sabato 21 marzo Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni THEO BLECKMANN & HENRY HEY Domenica 22 marzo Rimini, Teatro Galli ENRICO RAVA & JOE LOVANO QUINTET Giovedì 26 marzo Fusignano (RA), Auditorium Corelli HELGA PLANKENSTEINER BARIONDA Venerdì 27 marzo Piacenza, Teatro President AVISHAI COHEN “BIG VICIOUS” Sabato 28 marzo Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale SALIS & ZANCHINI DUO Domenica 29 marzo Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, DAVID HELBOCK’S RANDOM CONTROL Lunedì 30 marzo Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale FRANCESCO BEARZATTI TINISSIMA QUARTET Mercoledì 1 aprile Medolla (MO), Teatro Facchini ANDREA MINGARDI Giovedì 2 aprile Modena, La Tenda MARIALY PACHECO & JOO KRAUS



