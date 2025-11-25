Festival della Libertà: dalla voce dell’Iran all’impegno contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione culturale "Domenico Maria Belzoppi" sottolinea l'assoluta importanza del tema, sollecitato in questi giorni da più organi istituzionali, cogliendo l'opportunità di invitare la cittadinanza all'evento inaugurale del Festival della Libertà – Popoli, Idee, Identità, dedicato a “Donne, libertà e diritti: una voce dall’Iran" (Evento organizzato con il patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, Interni, Giustizia e Lavoro). Ospite d’eccezione sarà Pegah Moshir Pour, attivista simbolo della lotta per i diritti in Iran, che porterà a San Marino una testimonianza diretta sul coraggio delle donne iraniane. L’evento si terrà venerdì 28 novembre p.v. alle ore 1815 presso la Sala Montelupo di Domagnano. L'Associazione desidera, infine, esprimere il proprio plauso all'iniziativa promossa dalla Segreteria di Stato per la Sanità dal titolo: “Ogni donna ha il diritto di rifiorire”. Ricordando l’impegno della Rete Antiviolenza e la disponibilità del centro d’ascolto 24h (0549 994800). L’Associazione Belzoppi sottolinea, infine, l’importanza di unire riflessione culturale e responsabilità civile: «La libertà e la dignità delle donne non sono negoziabili».

c.s. Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi







