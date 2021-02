Festival della Magia: finito di stampare il libro di Magica Gilly

Finito di stampare presso la "Carlo Filippini editore" di San Marino il tanto atteso, ed annunciato libro di magia della giovane illusionista Magica Gilly. In mattinata Gilly, si è recata personalmente presso la redazione per autografare tutte le copie del libro che verranno spedite a chi ne ha fatto, e ne farà richiesta.

Un vero e proprio manuale dove vengono spiegati cinquanta giochi di prestigio alla portata di chiunque, illustrato con foto molto chiare ed esaustive.

Un trattato rivolto a chi voglia vestire i panni del mago per qualsivoglia scopo: divertire gli amici, intrattenere i nipoti, curiosità personale, approfondimento della materia ecc..

Non dimenticate inoltre che l'intero ricavato delle royalty del libro saranno devolute in favore di A.S.D.E.I., Associazione Sammarinese Disabili Esordio Infantile. Potrebbe essere anche un'idea per un regalo originale che acquistandolo fareste felice il destinatario e non solo visto la finalità del libro. Lo si può ordinare direttamente sul sito dell' editore :

MAGICA GILLY, 50 trucchi per veri illusionisti



