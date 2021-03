Festival della Magia: incontro con il più grande esperto mondiale di gioco d'azzardo

Continuano con successo le dirette streaming a cura del Festival internazionale della magia di San Marino. Dirette riguardanti lo spettacolo, in particolare di tipo visuale e fantastico. Non si poteva dunque non parlare di gioco d'azzardo e con esso di bari, di sistemi per vincere al pocker, e ad ogni forma di gioco. Chi invitare dunque se non il più grande esperto mondiale in materia, ossia l'italianissimo Gianfranco Preverino, personaggio con il quale nessuno mai vorrebbe fare una partita a pocker!! Spesso ospite in trasmissioni televisive importanti, e autore di diversi libri che ci mostrerà durante la diretta. Come tutti i grandi artisti si occupa anche di altro, infatti è pure un grande musicista!!! Ora lui è davvero tutto questo e chi lo conosce o lo ha visto semplicemente in azione non ha dubbi sull' eccezionalità del personaggio e sulla straordinarietà delle sue prestazioni. Non è stato facile convincerlo a partecipare perché abbastanza riservato ma non ha potuto dire di no al Festival di San Marino che tra l'altro lo ospiterà live non appena sarà possibile andare in scena con l'evento. "Non vedo l'ora di essere di persona nell'affascinante San Marino"ha detto Preverino. Sappiamo di avervi incuriositi, non vi resta quindi che seguirci sabato 13 marzo alle 14,30 sulla pagina Facebook del Festival internazionale della magia o canale YouTube e se invece volete ricevere direttamente il link sul telefonino è sempre attivo il numero whatsapp 3441848845. Conduce la diretta Aldo Ghiurmino grande storico della magia, con la regia di Rudi Miserocchi e Giacomo Seri come aiuto regia, introdurrà il programma il Mago Gabriel. Arrivederci a Sabato e buona visione.

