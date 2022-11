Festival della Magia: Magic Halloween San Marino un successo

Festival della Magia: Magic Halloween San Marino un successo.

Magic Halloween San Marino, evento organizzato dallo staff del Festival internazionale della magia di San Marino con il patrocinio della segreteria di stato per il turismo è stato un successo senza precedenti. La parola d'ordine dell'evento era l'intrattenimento con la magia che fungeva da filo conduttore.

Maghi, giocolieri , spettacoli di fuoco, face paint ma anche quiz a premi erano alcuni degli ingredienti dell'evento.

Tra i vincitori delle varie competizioni il " Duck store" negozio dedicato alle "paperelle" in gomma che si aggiudica la targa per la vetrina più originale.

La targa per la maschera più bella va invece alla bambina Virginia vestita da "La sposa cadavere".

Grande successo anche per il magic show del 31 ottobre al Teatro Titano che ha registrato un tutto esaurito. Su scena oltre Magica Gilly e Mago Gabriel organizzatori principali dell'evento : Mago David brillante conduttore, Davide Bandini in arte El Diablo con suggestive magie di fuoco e Alessandro con un monologo horror di sua creazione.

Tutti gli spettacoli sia all'aperto che in teatro hanno visto una presenza di pubblico fino l'inverosimile che ha applaudito con grande entusiasmo gli artisti.



Comunicato stampa

Festival internazionale della magia di San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: