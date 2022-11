Festival di Rimini. Esce su tutte le piattaforme online il live della finalissima

La musica leggera suonata con una vera orchestra non c’è solo a Sanremo!!! Esce infatti oggi 4 novembre su tutti i digital stores la registrazione della Finale della seconda edizione del Festival di Rimini. Quindici brani inediti (compresa la sigla scritta da Mattia Guerra) arrangiati da Marco Capicchioni, tutti rigorosamente suonati dal vivo dall’Orchestra di Rimini Classica diretta da Aldo Zangheri. Un modo davvero bello (e anche piuttosto raro di questi tempi) di fare musica. Niente elettronica, solo strumenti veri. Il tutto a disposizione dei giovanissimi finalisti, dei loro brani e delle loro interpretazioni, nella bellissima cornice del Teatro Galli di Rimini. Yourvoice Records, organizzatore insieme all'Associazione Rimini Classica dell'evento, ha deciso di “fermare” la serata dello scorso 4 giugno in un album che raccoglie le composizioni e le interpretazioni dei bravissimi finalisti. Per la cronaca ricordiamo che a vincere fu Imma Recano con la canzone “Stai vicino a me” scritta da Elpidio De Vincenzo. Fra gli autori la vittoria invece fu di Emanuele Sciarra con la canzone “Neve di marzo” interpretata dalla riminese Rachele Romani. Il Festival di Rimini nasce nel 2019 con l’idea di valorizzare la musica emergente partendo non solo dagli interpreti ma soprattutto dagli autori. Una gara dove le canzoni scelte durante le selezioni vengono poi destinate agli interpreti selezionati. Un modo diverso di abbinare canzoni e voci con l’intento di creare qualcosa di assolutamente nuovo. Il tutto vestito in una dimensione assolutamente classica (l’accompagnamento è delegato ad una grande orchestra) nella bellissima cornice del Teatro Galli di Rimini.