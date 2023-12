Festival Internazionale della Magia, in uscita un libro per celebrarne i 25 anni

Il noto storico delle arti magiche, Aldo Ghiurmino, presenta con orgoglio il frutto di 5 anni di impegno e ricerca: "25 anni di Festival Internazionale della Magia di San Marino". Il libro sarà pubblicato dalla Carlo Filippini Editore. Il volume, che abbraccia le 25 edizioni del Festival dalla sua prima magica manifestazione nel lontano 1998, offre un affascinante viaggio attraverso il mondo dell'illusione. Ogni pagina rivela nomi e volti che hanno plasmato l'evento nel corso degli anni, contribuendo a rendere il Festival un'icona indiscussa nel panorama internazionale della magia. Con un'attenzione meticolosa ai dettagli, il libro di Ghiurmino svela curiosità, retroscena e aneddoti che gettano una luce nuova sugli eventi che hanno animato il Festival. Ma non è tutto: all'interno del volume è custodito un segreto magico, un'autentica chiave per creare un "miracolo" proprio come fanno gli illusionisti sul palco. Aldo Ghiurmino, già celebre autore di opere storiche sul mondo dell'arte magica, ha arricchito il suo repertorio con questo nuovo capolavoro. Il libro sarà presentato ufficialmente durante la 25ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, che si terrà nei giorni 15, 16 e 17 marzo 2024. A breve sarà possibile prenotare "25 anni di Festival Internazionale della Magia di San Marino", su www.carlofilippinieditore.it, oppure inquadrando con il proprio cellulare il QR- code riportato sotto. Il libro verrà presentato in occasione del Festival dall'autore Aldo Ghiurmino e dall'editore Carlo Filippini, promettendo di svelare nuovi aspetti della magia che hanno reso San Marino la casa di uno degli eventi più attesi nel calendario magico internazionale.

C.s. Festival internazionale della magia

