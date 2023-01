Festival Internazionale della magia Repubblica di San Marino

Fantastiche novità in arrivo per la 24° edizione del Festival Internazionale della magia che si terrà a San Marino dal 14 al 16 aprile 2023 con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo Siamo lieti di annunciare in anteprima assoluta, per la gioia dei bambini, ma non solo, che saranno con noi straordinari personaggi fantasy con i quali sarà possibile interagire con loro e fare foto e selfie grazie ad un set fotografico che sarà appositamente allestito. Tutto ciò grazie alla collaborazione con il San Marino Comics uno dei più importanti eventi che si svolgono in Repubblica richiamando migliaia di persone. Cos’è il San Marino Comics ce lo spiega brevemente il suo presidente Paolo Gualdi: Fondata nel 2014 da un gruppo di appassionati, l’associazione organizza diverse attività legate al mondo dei fumetti, del cinema d’animazione, del gioco da tavolo, videogioco e gioco di ruolo dal vivo. Inoltre organizza diverse attività tra le quali il corso di fumetto per ragazzi, l’evento fotografico Photo Cosplay e l’evento steampunk Steam Party. La punta di diamante dell’associazione è il San Marino Comics Festival, uno dei più importanti eventi cross mediali del centro Italia con autori, disegnatori, doppiatori, musicisti e artisti provenienti da tutto il mondo. Sicuramente un’accoppiata di successo perché il mondo della fantasia e quello della magia sono due universi che hanno molte cose in comune e un unico fine: trasportarci nel regno del fantastico e del meraviglioso regalando emozioni e tenendo vivo il “bambino” che è in noi. Sono veramente entusiasta afferma Gabriel (ideatore ed organizzatore del Festival internazionale della magia) questa collaborazione , iniziata con successo nel corso dell’ultima edizione del San Marino Comics (25/28 agosto 2022) dove io e Magica Gilly abbiamo vestito i panni di Harry Potter e Hermione Granger dando lezioni di magia ai numerosi intervenuti e divertendoci noi stessi tantissimo immergendoci in un universo fantastico dove abbiamo avuto modo di conoscere e interagire con i tantissimi personaggi che lo animano e quindi ringrazio ancora una volta Paolo Gualdi e il suo staff per questa bellissima opportunità. Sicuramente un grande valore aggiunto per entrambe le manifestazioni con grande gioia di chi le segue. Del resto ditemi voi se non è proprio questo di cui la gente ha bisogno specialmente in questi periodi difficili e particolari, Dicendo gente intendo da 1 a 99 anni ovviamente!!! Vi ricordiamo che la prevendita per il 24° Festival internazionale della magia è già iniziata presso l’edicola Quadrifoglio in via Piana 101 San Marino città, oppure online su: www.festivalinternazionaledellamagia.com, non vi resta che prenotare per aggiudicarvi i posti migliori!!! Per info sul Festival della magia è disponibile una chat WhatsApp H.24 dove Susan del magicstaff sarà a vostra disposizione: 3716206565 Tutte le info sul San Marino Comics Festival sul sito: www.sanmarinocomics.com.

Cs ll responsabile comunicazione Alessandra Massi