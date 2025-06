Festival Internazionale della Magia: "Straordinario successo per la Lectio Magistralis di Alexander a San Marino"

Festival Internazionale della Magia: "Straordinario successo per la Lectio Magistralis di Alexander a San Marino".

Si è svolta lunedì 16 giugno 2025, presso la suggestiva Sala Montelupo di Domagnano, la Lectio Magistralis del celebre illusionista Alexander, evento riservato ai professionisti dell’arte magica. L’incontro ha riscosso un eccezionale successo di pubblico e partecipazione, accogliendo maghi e appassionati provenienti da San Marino, Marche ed Emilia-Romagna. Alexander, uno dei nomi più amati della magia italiana, ha regalato ai presenti una lezione intensa, elegante e ricca di contenuti inediti, toccando anche temi affascinanti legati al mentalismo e all’ipnosi. Un momento particolarmente emozionante si è vissuto quando Magica Gilly, protagonista indiscussa delle ultime edizioni del Festival, ha voluto omaggiare Alexander con una copia del suo libro autobiografico “La mia storia” e con il maxi volume celebrativo dei 25 anni del Festival Internazionale della Magia, opera dello storico Aldo Ghiurmino. Un gesto simbolico che ha sottolineato il valore umano e culturale dell’incontro. L'iniziativa – organizzata dall’Associazione Arte Magica Sammarinese e promossa dal Festival Internazionale della Magia di San Marino – conferma come la magia viva tutto l’anno sul Titano, e non solo durante i giorni del Festival. San Marino si afferma sempre più come capitale della Magia, ospitando eventi di rilievo internazionale e valorizzando artisti di altissimo livello con appuntamenti esclusivi come questo.

Prossimo appuntamento: il 27° Festival Internazionale della Magia, dal 13 al 15 marzo 2026.

C.s. Festival Internazionale della Magia di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: