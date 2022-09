Festival Rapublic, Associazione YOUth: "Successi fatti spiacevoli, sicurezza adeguata"

Siamo a conoscenza degli spiacevoli fatti accaduti nella serata del 2 settembre durante lo svolgimento del festival. Essendo stati costantemente in contatto con la sicurezza siamo informati dell’accaduto e non possiamo far altro che esprimere il nostro dispiacere. Episodi di furto di questo genere non dovrebbero accadere, soprattutto in circostanze in cui i giovani sono essi stessi responsabili del danno perpetrato ad altri giovanissimi. Ci preme, tuttavia sottolineare che il Campo Bruno Reffi, è stato adeguatamente presidiato per tutta la durata della serata e sono state adottate tutte le misure di sicurezza dovute per la gestione dell’evento. Crediamo che la mole di personale presente per assicurare uno svolgimento sereno dell’evento fosse non solo sufficiente, ma altresì evidente. Certamente continueremo a lavorare per far divertire i ragazzi creando ambienti di inclusione in sicurezza.

c.s. Associazione YOUth, Organizzazione Festival Rapublic

