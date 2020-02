Fibra ottica AASS, ultimo giorno per gli utenti di Serravalle di avere le risalite verticali gratis

Scade domani 28 febbraio il termine per ottenere gratuitamente le risalite verticali da parte degli utenti che risiedono a Rovereta, Dogana, Falciano, Galazzano, Serravalle, Lesignano e Fiorina. Gli interventi, indispensabili per avere nella propria abitazione la fibra ottica FTTH che sta realizzando AASS, andranno prenotati entro domani agli installatori abilitati, il cui elenco è pubblicato sul sito www.aass.sm nella sezione Tlc. La realizzazione di tali opere dovrà avvenire entro il 30 aprile 2020. Le prenotazioni che arriveranno da lunedì in poi, o gli interventi realizzati dopo il 1° maggio, saranno a carico degli utenti. Per le parti restati del territorio, già servite o che saranno interessate dai lavori nei prossimi mesi, verrà indicato di volta in volta il termine del periodo di gratuità dell’intervento.