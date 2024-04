Fiera Agricola a San Marino, un fine settimana perfetto per bambini e famiglie

Dal 3 al 5 maggio appuntamento con la XX edizione dell’evento dedicato all’agricoltura sammarinese organizzato dal Consorzio Terra di San Marino

Mai come in questa XX^ edizione saranno tanti i momenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie durante la Fiera Agricola della Repubblica di San Marino. Grande attenzione nel programma è stata riservata ai bambini e ai ragazzi per far crescere le conoscenze sulla cultura agricola attraverso varie attività ricreative. Con l’Orto in cassetta i bambini e i ragazzi potranno scoprire, guidati dagli esperti dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, che è possibile e relativamente facile avere un piccolo orto sul proprio terrazzo o balcone. Mettere le mani nella terra, giocare con i semi e le pianticelle è un’esperienza divertente e rilassante. Si impara facendo! Chi partecipa potrà portarsi a casa l’orto in miniatura. Immancabili protagonisti gli animali della fattoria, galline, pulcini, anatre, oche, pecore, capre, asini, mucche e cavalli. Per i bambini sarà a disposizione un’area disegno e verrà premiata la creazione più bella che avrà come protagonisti gli animali. Domenica 5 maggio dalle ore 10,00 i bambini potranno fare una breve passeggiata in tutta sicurezza con i pony dell’associazione ippica il Branco. Sabato 4 maggio alle ore 10,30 e alle ore 15,00 all’interno del Bioparco apistico a Montecchio si terrà il laboratorio api BIOBLITZ, in cui la dott.ssa Laura Bortolotti del CREA-AA di Bologna porterà bambini, ragazzi e anche gli adulti alla ricerca degli insetti impollinatori. Di grande interesse e coinvolgente il laboratorio creativo con l’argilla e il tornio per bambini a cura di Barbò. L’esposizione e la premiazione del concorso “Costruisci lo spaventapasseri” a cui hanno partecipato diverse classi delle scuole Elementari e dell’Infanzia di San Marino. Un modo costruttivo per ricollegarsi con le tradizioni dei nostri antenati. E ancora Giocando con il legno, degustazioni e i mitici trattori, ma non solo. Il programma completo della Fiera Agricola è disponibile alla pagina Facebook Consorzio Terra di San Marino.

C.s. Consorzio Terra di San Marino

