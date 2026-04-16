Fiera Agricola, al via la 21ª edizione: tre giorni tra sapori e tradizioni

Fiera Agricola, al via la 21ª edizione: tre giorni tra sapori e tradizioni.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla 21esima edizione della Fiera Agricola, lavori davvero “in corso” a Casa di Fabrica per il tradizionale ed atteso evento legato ai prodotti del nostro territorio. Per tutti e tre i giorni, dal 1 al 3 maggio, sarà possibile degustare e conoscere le tipicità della nostra terra. Venerdì hamburgher e piadina e dalle 19.30 appuntamento con “Lamburgherata”, con i gustosi hamburgher della Cooperativa Allevatori Sammarinesi e il pane prodotto con la farina della Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli (CAPA), serata allietata dalla musica country blues. Sabato e domenica il ristorante Terra di San Marino con il meglio della nostra tradizione gastronomica. L’esposizione dei mezzi agricoli storici e moderni, sempre più ricca ed interessante, è la suggestiva cornice che continuerà ad incuriosire grandi e piccoli. Tra gli eventi ritorna il laboratorio “L’orto in cassetta”, dedicato ai giovani aspiranti orticoltori e curato, come in passato dall’UGRAA, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole. Non mancheranno altri simpatici laboratori, tanti animali e i più piccoli potranno andare a spasso con i pony! Domenica pomeriggio 3 maggio la sfilata “VestiAMO… alla Contadina”, il concorso riservato alle scuole dell’infanzia, elementari e media della Repubblica di San Marino che si propone di avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo e far conoscere le nostre radici. Ogni alunno, gruppi di alunni o intere classi potranno dare spazio alla memoria e alla propria creatività presentandosi in abbigliamento a tema (per informazioni ci potete contattare direttamente allo 0549.902617 oppure via email: consorzioterradisanmarino@omniway.sm). Seguiteci, anche sui social. Ingresso libero! Vi aspettiamo per trascorrere giornate serene e divertenti in mezzo alla natura con i sapori del nostro territorio.

c.s. Consorzio Terra di San Marino



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