Fiera di San Martino, aree soste e servizio navetta per agevolare l’arrivo L’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti: “Utilizzare i parcheggi scambiatori e il servizio navetta per una fiera slow”

Circa 2.300 posti per automobili, bus e camper, 16 stalli temporanei per disabili oltre a quelli già presenti nelle aree di sosta, due linee di navetta gratuita che collegheranno il centro commerciale naturale con i parcheggi scambiatori per un totale di 31 ore di servizio, che si aggiungono al consueto trasporto pubblico locale, attivo con qualche modifica di percorso: la città si prepara ad accogliere i visitatori alla Fiera di San Martino con servizi e accorgimenti utili a garantire un arrivo e un accesso alla manifestazione in sicurezza.

“Se per venerdì 11 novembre ci aspettiamo un buon afflusso di pubblico – afferma l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti – le edizioni passate ci insegnano che saranno le giornate di sabato e domenica a registrare i numeri più consistenti. Per ridurre sensibilmente i disagi, il mio invito è quello di parcheggiare l’auto nelle aree collegate al centro dalle navette: si tratta di un servizio gratuito che dopo anni di sospensione abbiamo ripristinato, non senza fatica, proprio per facilitare l’arrivo all’area della manifestazione in sicurezza e godere della Fiera nel pieno spirito di CittàSlow”. “È importante quindi evitare di parcheggiare in aree non idonee – conclude l’assessore Sacchetti – soprattutto perché l’auto potrebbe diventare una barriera per chi ha esigenze particolari o mobilità ridotta come ad esempio persone in sedia a rotelle, anziani o famiglie con neonati in carrozzina, ma potrebbe anche essere un pericolo per la viabilità e la sicurezza di atri pedoni, veicoli e ostacolo per i mezzi di soccorso”. Degli oltre 2.300 posti disponibili, 500 si trovano nelle aree di sosta in via della Quercia – collegate alla Fiera con il servizio di navetta attivo sabato 12 dalle 14 alle 20 e domenica 13 novembre dalle 9 alle 20 – e 200 al cimitero centrale – servito dalla linea 2 della navetta, attiva dalle 14,30 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica. Tra gli altri parcheggi più ampi, dove quindi è più probabile trovare stalli liberi, si segnalano quelli in zona stazione e a ridosso della rotatoria di via Tosi oltre alle due aree di sosta nella cittadella dello sport nelle vie Trasversale Marecchia e Della Resistenza. In quest’ultima via è presente anche l’area Camper che dispone di 15 stalli. In via del Leccio, invece potranno sostare i bus turistici. Più prossimi agli accessi della Fiera e in aggiunta a quelli già presenti nei parcheggi, dalle ore 14 di giovedì 10 alle 24 di domenica 13 novembre, saranno predisposti anche diversi stalli per i disabili: uno in via Montevecchi (nei pressi del primo ingresso a piazzale Francolini), due in viale Mazzini (nei pressi dell’incrocio con via IV Novembre), quattro in via Pedrignone, tre in via Andrea Costa (di fronte ai civici dal 57 al 63) e sei in piazza Suor Angela Molari. Sul sito internet del Comune nella sezione dedicata alla Fiera è presente una mappa interattiva con le indicazioni utili per la viabilità, la sosta e servizi vari. Nei giorni della Fiera, il centro città sarà chiuso al traffico e alla sosta: le attività economiche collocate all’interno dell’area della manifestazione potranno comunque effettuare operazioni di carico e scarico prima delle ore 8, mentre i residenti potranno entrare e uscire con i propri veicoli dalla mezzanotte alle 7 di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre. A causa delle limitazioni alla viabilità, sono modificati anche i percorsi delle linee del trasporto pubblico locale, compreso lo spostamento e la soppressione di alcune fermate: informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it/elementi-per-homepage/info-utili/fiera-di-san-martino-le-modifiche-alle-linee-del-trasporto-pubblico-locale

