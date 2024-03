Fiera Rimini: inaugurata la 36ª edizione di Enada primavera

Inaugurata questa mattina alla fiera di Rimini Enada Primavera 2024, la 36ª edizione della fiera organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con SAPAR: un appuntamento di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intera industry del gaming e dell’amusement grazie anche alla contemporaneità con la 6ª edizione di RAS – Rimini Amusement Show, expo dedicato all’intrattenimento senza vincite in denaro. A dare il benvenuto in fiera ai brand espositori e al pubblico di addetti ai lavori, l’amministratore delegato di IEG Corrado Peraboni, l’assessore al Comune di Rimini Francesca Mattei, il presidente di SAPAR Domenico Distante e Jason Frost, presidente di Euromat, intervenuti sul palco della Vision Arena per la cerimonia inaugurale. Nel suo intervento, Corrado Peraboni ha ricordato che “IEG si impegna da anni per rendere questa fiera un appuntamento al passo con le evoluzioni del settore e farne un luogo centrale per l’aggiornamento degli operatori. Che tutto questo accada a Enada Primavera crediamo sia un grande risultato e un grande auspicio per il futuro di questa manifestazione”. Francesca Mattei ha sottolineato come “la città di Rimini promuove un’offerta di intrattenimento consapevole e sicura grazie ad azioni di sensibilizzazione condivise. Enada rappresenta dunque un vero e proprio fiore all’occhiello per l’intero territorio, perché contribuisce a costruire un futuro caratterizzato da forme di divertimento sempre più responsabili”. Domenico Distante, dopo aver ricordato la figura dello storico ex presidente SAPAR Lorenzo Musicco, da poco scomparso, ha evidenziato: “La rappresentanza delle PMI è da sempre un tema centrale per la nostra attività. Da tanti anni cerchiamo di tutelare tutti e lo facciamo a testa alta, perché siamo i primi a impegnarsi per la legalità nel mondo del gioco”. Le conclusioni sono state affidate a Jason Frost: “Un appuntamento come Enada soddisfa a pieno le necessità di tutti gli operatori, perché al grande spazio dedicato allo sviluppo del business e alla presentazione delle novità, sa affiancare un dialogo continuo tra professionisti, aziende e istituzioni. Qui si promuove l’innovazione e la responsabilità, futuro del comparto e snodo di ogni piano di azione Euromat”. La Vision Arena è stata successivamente teatro della cerimonia di premiazione delle start-up e delle aziende dell’Innovation District, realizzata con la main partnership di ANGI. A conquistare il riconoscimento come miglior start-up tra le cinque in gara è stata Board Game Social Club, per aver creato una piattaforma digitale per il matchmaking, partendo da un reale target di persone che condivide una passione per il gioco da tavolo e con l'idea di farlo crescere creando una vera e propria community di giocatori. Il premio alla migliore innovazione presentata da un’azienda italiana è stato consegnato ad Alberici, per aver ideato una soluzione, all-in-one, finalizzata a velocizzare il lavoro dei tecnici e a individuare errori, mentre Altenar ha ricevuto da William Nonnis (esperto di blockchain e consulente PNRR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) il premio per la migliore innovazione presentata da un’azienda estera, con la motivazione di aver studiato e realizzato un'ottima soluzione mobile per incrementare le opportunità di vincita dei giocatori fornendo anche dati statistici.

