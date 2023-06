Figliuolo Commissario post-alluvione, Domenica Spinelli (FdI): "Scelta di buonsenso"

Esprimo la mia soddisfazione per la scelta del Consiglio dei Ministri di nominare il Generale Francesco Figliuolo a Commissario post-alluvione. Credo che sia una scelta dettata dal buonsenso e dalla lungimiranza del Governo, dal momento che il Generale è una persona di alto spessore, già impegnato nell’organizzazione della campagna vaccinale con ottimi risultati. Rivolgo a lui e ai vice-commissari nominati gli auguri di un buono e pronto lavoro di ricostruzione. Ritengo sia opportuno, da emiliano-romagnola quale sono, ringraziare anche il Ministro Musumeci per la prontezza nell’intervenire per l’emergenza: da qui parte la ricostruzione. Adesso il Commissario Figliuolo partirà senz’altro da un’analisi puntuale delle richieste di risarcimento danni presentati dalla Regione Emilia-Romagna. È bene che si faccia chiarezza e che si distinguano le richieste di risarcimento dovute all’alluvione e quelle che invece si riferiscono ad avvenimenti antecedenti. Anche su questo va fatto un plauso al Governo, che ha resistito a pressioni d’opposizione che chiedevano di nominare Commissario per l’alluvione Bonaccini. Fin dall’inizio le forze di maggioranza hanno evitato di prestarsi a polemiche politiche e partitiche: non inizieremo adesso. Guidati dal solito spirito di collaborazione, siamo al fianco del Commissario Figliuolo nell’interesse dei cittadini emiliano-romagnoli.

c.s. Senatrice Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia)

