Filatelia: annullo speciale per i 20 anni del Natale delle Meraviglie

Filatelia: annullo speciale per i 20 anni del Natale delle Meraviglie.

Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica ha predisposto un annullo speciale per celebrare, il prossimo 3 dicembre 2022, i 20 anni de “Il Natale delle Meraviglie”, evento organizzato dall’Ufficio del Turismo e dalla Segreteria di Stato per il Turismo per celebrare le festività natalizie nel Centro Storico della Repubblica di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’annullo raffigura un trenino, simbolo dell’edizione 2022 de Il Natale delle Meraviglie guidato da Babbo Natale all’ombra della Prima Torre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: