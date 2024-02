Filatelia. Domenico Maria Belzoppi celebrato a 160 anni dalla scomparsa

Il politico sammarinese del 1800 ritratto con Garibaldi su un francobollo di Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica SAN MARINO, 29 febbraio 2024 – Una delle emissioni postale del prossimo 19 marzo celebrerà il concittadino Domenico Maria Belzoppi, notaio, politico e statista dell’Ottocento, che ha lo scopo di valorizzarne la dirittura politica e diplomatica. Ascritto nel 1842 al patriziato sammarinese, Belzoppi ricoprì per ben cinque volte la carica di Capitano Reggente (1838, 1842, 1845-46, 1849 e 1853). Sin dal suo primo mandato semestrale indicò le linee di una politica che aveva i suoi capisaldi nella rigida salvaguardia della indipendenza della Repubblica e nella concessione più larga possibile del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento. Il suo nome è legato all’episodio che passerà alla storia come “lo scampo garibaldino”. Il francobollo del bozzettista Cristian Ceccaroni è inserito in un minifoglio da 4 nella cui bandella laterale sono inseriti il sigillo notarile di Belzoppi e un codice QR collegato a contenuti aggiuntivi sulla sua storia.