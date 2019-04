Filatelia: emissione dedicata al Campionato Europeo di Calcio Under 21 2019

La serie è dedicata al Campionato Europeo di calcio Under 21 2019, il cui torneo si disputerà in Italia (Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste e Udine) e a San Marino dal 16 al 30 giugno 2019. Il valore da € 2,00 raffigura un calciatore intento a colpire il pallone col piede, a destra il cerchio di centrocampo e sullo sfondo il Monte Titano. Sulla bandella a sinistra del foglio sono rappresentati quattro calciatori che esultano abbracciati. Mauro Mazzara è illustratore freelance per editoria, moda e pubblicità. Pubblicato in tutto il mondo, insegna disegno e pittura, attualmente anche presso Scuola Internazionale Comics di Brescia. Ha preso parte a numerose mostre collettive e personali, ricevendo diversi premi per il suo lavoro. Data di emissione: 7 maggio 2019 Valori: n.1 valore da €2,00 in fogli da 12 francobolli con bandella Tiratura: 60.000 serie Stampa: offset a quattro colori, inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13 x 131⁄4 Formato francobolli: 40 x 30mm Bozzettista: Mauro Mazzara