Filippo Borsani (Promopharma): “Turismo, università, salute e benessere elementi chiave per lo sviluppo di San Marino”

Filippo Borsani (Promopharma): “Turismo, università, salute e benessere elementi chiave per lo sviluppo di San Marino”.



Puntare sempre di più sull’economia reale, attirare studenti e imprenditori, lavorare per una maggiore autonomia idrica, energetica e sui rifiuti, fare squadra per valorizzare i comparti che già oggi hanno numeri importanti, come turismo e benessere.

Sono questi gli elementi su cui dovrebbe puntare la Repubblica di San Marino secondo Filippo Borsani, CEO di Promopharma, eccellenza sammarinese nella produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti dietetici, con uno sguardo sempre attento alla qualità e alla sostenibilità.

“Siamo partiti ormai 25 anni fa – racconta l’imprenditore - con un fatturato da un milione di euro, che oggi supera i 32 milioni circa e che contiamo di portare a 100 milioni entro i prossimi 5 anni. PromoPharma, in cui originariamente lavoravano soltanto una decina di persone, può oggi contare su più di 200 collaboratori, ed è sempre alla ricerca di figure professionali, perchè la crescita richiede uno sviluppo continuo delle risorse umane.” A dimostrare la crescita aziendale, anche la nuova sede che verrà inaugurata quest'anno. “Siamo passati da circa 4.000 mq a 9.000 mq totali grazie al nuovo ‘PromoPharma Campus’: una struttura all’avanguardia che ha richiesto con un investimento di oltre 10 milioni di euro e che pone le basi per continui sviluppi futuri”.

Promopharma è partner di Evolution Forum Day - San Marino Edition, evento nato con l'obiettivo di favorire lo scambio di idee fra imprenditori e ispirare manager, dipendenti, collaboratori e fornitori con un traguardo condiviso: rilanciare l'economia interna della Repubblica di San Marino. L’appuntamento è per il 16 maggio presso la sala convention di Colombini Group a Rovereta di San Marino.

“Abbiamo scelto di essere partner di questo evento – spiega l’imprenditore - perché crediamo profondamente nel valore della formazione e del confronto tra imprenditori. Manifestazioni come questa rappresentano momenti di crescita collettiva per il tessuto economico sammarinese. Sono occasioni in cui imprenditori, professionisti, esperti e portatori di know-how si incontrano per condividere esperienze e visioni. Perché anche l’imprenditore, per quanto possa aver già raggiunto importanti traguardi, ha bisogno di aggiornarsi, di evolversi. Solo attraverso la formazione può acquisire quelle competenze necessarie a scalare il business, internazionalizzare l’azienda, affrontare mercati più complessi.”

“Credo – aggiunge Borsani - che San Marino abbia tutto il potenziale per posizionarsi come un hub imprenditoriale di rilievo, non solo a livello nazionale italiano bensì europeo. L’esempio più concreto è proprio il settore in cui operiamo: la nutraceutica. Oggi San Marino può essere identificata come la vera e propria “Nutraceutical Valley”, con un giro d’affari che sfiora complessivamente i 200 milioni di euro e una concentrazione di eccellenze imprenditoriali unica nel panorama europeo. Sostenere eventi di questo tipo significa contribuire a questa crescita culturale, economica e imprenditoriale del nostro territorio”.

Per l’imprenditore “il futuro di San Marino passa da scelte coraggiose e strategiche. L'accordo di associazione con l'Unione Europea è un passaggio fondamentale per aprire il nostro Paese al mondo. In questo senso, l’introduzione dell’IVA rappresenta una tappa obbligata per rendere credibile e operativo questo percorso. Ma non basta adeguarsi: serve anche attrarre. San Marino deve diventare sempre più accogliente per chi vuole fare impresa. Oggi, chi sceglie di investire qui, va sostenuto concretamente, attraverso politiche chiare, infrastrutture adeguate e una burocrazia più snella. Dobbiamo puntare anche su settori strategici come il turismo, valorizzando gli oltre 2 milioni di visitatori annuali e investendo in ricettività alberghiera, oggi troppo limitata. Anche perché a Rimini sono previsti investimenti importantissimi, come il nuovo auditorium da oltre 10.000 posti e l’ipotesi del nuovo svincolo in zona fiera. San Marino deve agganciarsi a questo trend e sfruttare l’indotto”.



Anche formazione e università possono diventare strumenti di sviluppo. “Portare qui una facoltà di medicina, ad esempio – ragiona l’imprenditore - avrebbe ricadute straordinarie: in termini di assistenza, economia reale e attrazione di giovani. L’Università può compensare anche il calo demografico, creando nuove famiglie e professionalità sul territorio, come è avvenuto in altre regioni italiane.”

Di più su Evolution Forum Day – San Marino Edition

È un evento di formazione e ispirazione nato su iniziativa di Gianluca Spadoni, imprenditore, formatore e autore riccionese d’origine e sammarinese d’adozione che quest’anno festeggia 30 anni di carriera. Spadoni è ideatore di Evolution Forum Day, evento ispirazionale che ogni anno da 27 edizioni vede salire sul palco dell’auditorium di San Patrignano importanti volti italiani dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo con più di 14.000 partecipanti complessivi.

I partner di questa prima edizione, che nasce con la vocazione di diventare un appuntamento annuale, sono Evolution Forum, Colombini Group, SIT, Promopharma, Nt Capital Sg e Meloni Walter. L’evento è riservato ai collaboratori e ai partner delle aziende promotrici.

Insieme a Spadoni, che guiderà la giornata, saliranno sul palco: Andrea Pontremoli, Amministratore delegato di Dallara Automobili e uno dei principali manager italiani; Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group e Presidente Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio; Manuel Poggiali, pilota motociclistico due volte campione del mondo.

“Evolution Forum Day - San Marino Edition” vanta il patrocinio di San Marino Innovation e la media partnership di San Marino Rtv e San Marino Fixing.

Comunicato stampa

Evolution Forum Day - San Marino Edition



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: