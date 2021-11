Filippo Francini nuovo Commissario Generale di Expo 2020

Il Congresso di Stato con delibera n.1 del 4 novembre scorso, su riferimento della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo, vista la prematura scomparsa del Dott. Mauro Maiani, ha nominato il Dott. Filippo Francini per il ruolo di Commissario Generale per l’Esposizione Universale di Dubai 2020. Il Dott. Filippo Francini, ambasciatore di San Marino in Brasile e attualmente Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino, ha assunto l’incarico con effetto immediato e nella giornata di mercoledì, accompagnato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati, dal personale del Commissariato e da un rappresentante dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma, sarà a Dubai per incontrare il personale del padiglione San Marino e le autorità degli Emirati Arabi Uniti che hanno collaborato con San Marino per la gestione dell’emergenza e le operazioni di rimpatrio della salma del compianto Mauro Maiani. Filippo Francini (Commissario Generale San Marino Expo 2020): “Sono onorato dell’incarico che mi è stato affidato ma certamente non lo assumo a cuor leggero. Mauro Maiani ha fatto tanto per San Marino nel panorama dell’Esposizione Universale e credo che la cosa più corretta che io oggi possa fare è quella di muovermi nel solco del suo impegno. Sarò a Dubai per incontrare i ragazzi del Padiglione che andranno tranquillizzati sul prosieguo dell’attività e per gestire le problematiche che ovviamente si sono venute a creare. Mi concentrerò perché la Giornata Nazionale di San Marino fissata per il prossimo 10 dicembre sia all’altezza di quanto Mauro Maiani aveva in mente e contemporaneamente possa essere l’occasione per rendergli il dovuto omaggio”.

Cs Segreteria Turismo

