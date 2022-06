Finale inedito per il Mese Dantesco: il rap di Irol al Parco Dante Alighieri di Serravalle Molto apprezzata la lezione-concerto su parola, ritmo e freestyle del noto musicista sammarinese

Si è tenuto giovedì 2 giugno, alle ore 17:45, a Serravalle, l’appuntamento conclusivo del Mese Dantesco, la rassegna culturale giunta alla 15° edizione, curata dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e l’Istituto Musicale. Presentando l’evento, il presidente della Dante Alighieri, Franco Capicchioni, ha ringraziato tutti i relatori ed i musicisti, che si sono via via avvicendati, ed il pubblico che ha voluto presenziare ai quattro appuntamenti del Mese Dantesco di quest’anno; ha espresso gratitudine quindi alla Segreteria per l’Istruzione e la Cultura, all’Ambasciata d’Italia a San Marino, alla Commissione Nazionale dell’Unesco, che hanno dato il loro patrocinio, ed alla Società Unione Mutuo Soccorso, per il contributo economico offerto. Rivolto al Capitano di Castello Roberto Ercolani, presente tra il pubblico, un particolare ringraziamento infine alla Giunta di Castello di Serravalle, che ha accolto con grande entusiasmo la proposta, ospitando l’evento nella splendida cornice del parco Parco Dante Alighieri, inaugurato l’anno scorso in occasione del 7° centenario della morte del Sommo Poeta. Un finale quanto mai significativo, in cui si sono incontrati musica e letteratura, tradizione e modernità, poesia e rap. Alcuni, forse, potrebbero arricciare il naso, ma evidentemente si dimenticano della poesia comico-realistica toscana e delle salaci tenzoni in rima dello stesso Dante, quanto mai vicine, nelle intenzioni e nella forza espressiva, alla moderna musica rap, che – come canta Frankie hi-nrg mc (pseudonimo di Francesco Di Gesù) – è “parola in effetto | coacervo di metafore | che esprimono un concetto | assoluto e perfetto”. Lorenzo Salvatori, in arte IROL, conduttore radiofonico e noto rapper sammarinese, classe ’93, ha illustrato a un numeroso e partecipe pubblico i segreti e i meccanismi della musica rap all’interno della lezione-concerto “Solito Monte - Due chiacchiere su Rap e Freestyle”. Una chiacchierata confidenziale e diretta nella migliore tradizione della musica da strada, in cui l’artista, che ha ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama italiano, ha mostrato ai presenti come il genere rap nasca da un rapporto viscerale con la parola e la realtà. IROL ha tratto i temi più vari: la composizione dei testi, l’importanza del ritmo e della lingua, le leggi dell’improvvisazione e il marketing musicale, rispondendo alle domande del pubblico e alternando aneddoti, riflessioni e brani live, tutti calorosamente apprezzati dal pubblico.

c.s. Associazione Sammarinese Dante Alighieri

