Finale Regionale Miss Italia ed elezione Miss San Marino 2023. Miss Italia arriva a San Marino il 17 luglio

Sarà la stupenda cornice di Campo Bruno Reffi ad ospitare, lunedì 17 luglio, la Finale Regionale del Concorso Miss Italia, divenuto parte dell’immaginario collettivo; nel corso dell’evento è prevista l’elezione di Miss San Marino 2023 che accederà alle prefinali nazionali di Miss Italia 2023. Una favola, quella del Concorso di Miss Italia, che attraverso il meccanismo delle sezioni regionali viene vissuta nelle piazze davanti ai riflettori della televisione e sul web. Uno show in stile prima serata, quello previsto per lunedì 17 a Campo Bruno Reffi, dove le ragazze saranno protagoniste con i loro sogni, le loro ambizioni ed i loro talenti, desiderose di affacciarsi ad un pubblico familiare di tutte le età. Sarà proprio il calore del pubblico presente la cornice ideale per vivere il sogno chiamato Miss Italia. Lo show è presentato da Antonio Borrelli con la partecipazione della sammarinese Alessia Selva, finalista di miss Italia con il titolo di miss Sport Emilia Romagna. Ospite della serata, la cantante Michela Mussoni, scatti fotografici di Marco Zavalloni. Marco Pellegrini (esclusivista regionale del Concorso e curatore dell’evento): “Sono felicissimo di tornare a San Marino dopo tanti anni, nel 2000 alla Cava dei Balestrieri organizzai la finale per la Repubblica di San Marino di Miss Italia nel Mondo, dove fu eletta miss San Marino la sammarinese Maria Elisa Canti e che prese parte alla finale condotta da Carlo Conti su Raiuno, dalla terme Berzieri di Salsomaggiore Terme; ringrazio il Segretario di Stato Federico Pedini Amati per aver accolto il mio invito e per la squisita ospitalità". Filippo Francini (Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura) per conto del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Miss Italia è un fenomeno di costume che supera il valore del concorso estetico. Abbiamo scelto di ospitare questa fase di selezione perché crediamo nel valore turistico dell’evento e nella visibilità che lo stesso evento può portare”. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato dalla Gym Events. Programma Dalle ore 16.00 casting e prove sul palco. Dalle ore 18.00 carosello automobilistico con il club Alfa Romeo Romagna e aperitivo sulla terrazza panoramica a cura di In or Out per foto e riprese. Dalle ore 21.00 via allo show Info e prenotazioni E' ancora possibile iscriversi al concorso sul sito www.missitalia.it o al numero 353 4038335. Le iscrizioni sono gratuite e le candidate devono avere un'età compresa tra i 17 ed i 30 anni. Maggiori info su www.missitalia.it In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 24 luglio 2023.

cs SdS Turismo