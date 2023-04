Finalmente passa la linea di D-ML: il DES, anche se dopo un anno, si ferma

Prendiamo atto che nell’ambito dei lavori della Commissione Consiliare Permanente III, dopo le numerose richieste da noi espresse da tempo, si sia soprasseduto dal prendere in esame il progetto di legge “Disciplina del Distretto Economico a fiscalità Speciale”, che non ha trovato la nostra condivisione nella sua elaborazione iniziale né nella formulazione revisionata proposta nell’ambito degli incontri di maggioranza, che non risolve alcune criticità che abbiamo da sempre segnalato su mandato della nostra Assemblea e del Coordinamento Centrale del Partito, tra cui l’accentramento di potere e dunque la cessione di gestione di politiche economiche ad una società terza rispetto allo Stato e l'eccessiva generalizzazione dei settori economici che riguarda il concetto di impresa cliente. La riteniamo una scelta doverosa e rispettosa degli interessi della cittadinanza: anche questa volta le segnalazioni di D-ML hanno portato al raggiungimento del risultato, che se venissero ascoltate tempestivamente permetterebbero di evitare situazioni di imbarazzo.

Cs - Domani Motus Liberi

