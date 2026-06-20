Finanza digitale e venture capital, San Marino protagonista a Marrakesh: l'intesa tra SM Capital e Oasis500

L'innovazione tecnologica sammarinese traccia una nuova rotta nel Mediterraneo. Stiven Muccioli, fondatore e CEO di BKN301 nonché promotore di SM Capital, ha partecipato attivamente alla quarta edizione del Marrakesh Parliamentary Economic Forum. L'evento internazionale, organizzato dall'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), ha aperto i battenti nella città marocchina. Proprio a margine dei lavori, è stato siglato un Memorandum of Understanding strategico tra la giordana Oasis500 e la sammarinese SM Capital. L'accordo mira a gettare un ponte stabile per i co-investimenti tecnologici tra Europa, Medio Oriente e Silicon Valley. I capitali si muovono veloci. L'assise internazionale ha riunito esponenti governativi, ministri, leader d'impresa e investitori provenienti da tre continenti. I blocchi geografici si accorciano. Al centro dei dibattiti figurano nodi complessi: la sostenibilità del debito pubblico, la Blue Economy, le catene del valore euro-africane e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. I lavori sono stati aperti ufficialmente da Giulio Centemero, presidente della PAM, che ha evidenziato la necessità di una visione condivisa di fronte a sfide globali. La delegazione italiana ed euro-mediterranea schiera figure di rilievo, tra cui Guglielmo Picchi, presidente di SACE, e Lorenzo Maternini, membro del board di CDP Venture Capital. Muccioli si è confrontato direttamente in tali spazi d'avanguardia accanto a figure come Alessandro Tommasi, CEO di Future Proof Society, esaminando il peso specifico delle startup nella creazione di occupazione. Un simile posizionamento rispecchia la crescita internazionale di BKN301. Il gruppo, specializzato in Banking-as-a-Service e payment orchestration, opera stabilmente nei mercati europei, mediorientali e africani. Dal canto suo, SM Capital consolida la propria fisionomia di investment firm focalizzata sulle tecnologie infrastrutturali strategiche. Le nuove architetture digitali — e l'esperienza sul campo lo dimostra ampiamente — non rappresentano meri strumenti tecnici. Diventano, al contrario, una leva imprescindibile per l'attrazione di investimenti e la competitività complessiva. Insomma, chi rallenta adesso rischia l'esclusione. “L’innovazione tecnologica è oggi una componente structural della competitività nazionale”, dichiara Stiven Muccioli. L’intelligenza artificiale e i modelli di cooperazione tra pubblico e privato possono accelerare l’accesso ai servizi, sostenendo lo sviluppo industriale. L'obiettivo consiste nel creare un ecosistema fluido, capace di connettere capitali freschi e competenze tecnologiche avanzate. Il Mediterraneo allargato e l'area del Golfo possiedono le carte in regola per proporsi come hub strategici. Detta in altri termini: le distanze contano meno della reattività. La firma del protocollo con Oasis500, storica piattaforma di venture capital attiva nella regione MENA, valida l'efficacia di tale visione globale. L'esperienza raccolta a Marrakesh proietta riflessi significativi sulla stessa Repubblica di San Marino. Il Titano dimostra di poter funzionare come un efficiente laboratorio d'idee e una piattaforma di snodo ideale tra istituzioni e realtà d'impresa innovative. Competenze fintech e intelligenza artificiale smettono di essere formule teoriche e si trasformano in vettori di cooperazione economica internazionale.

C.s. Dott. Stiven Muccioli/Intesa tra SM Capital e Oasis500







