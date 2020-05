Finanze: emanato il regolamento per accedere ai finanziamenti

La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio comunica che in data odierna, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto –Legge n.63/2020, è stato pubblicato il Regolamento n. 3 del 11 Maggio 2020 : Disposizioni Applicative del Decreto-Legge 21 Aprile 2020 n.63 “Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19”. Il Regolamento n.3/2020 emana specifiche disposizioni, anche procedurali, al fine di assicurare una corretta e omogenea attuazione degli articoli 1, 7, 19 e 20 dal citato Decreto-Legge e nello specifico spiega gli aspetti pratici per presentare la richiesta e ricevere la concessione dei finanziamenti. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio conferma che, come già comunicato dalla Associazione Bancaria Sammarinese nei precedenti giorni sui principali organi di stampa, gli Istituti Bancari e Finanziari abilitati stanno già raccogliendo le domande per rilasciare i finanziamenti previsti, con la garanzia rilasciata dall’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, a sostegno della liquidità dei nuclei familiari (articolo 19) e degli operatori economici (articolo 20) del Decreto-Legge n.63/2020. Trattasi pertanto di misure importanti e sostenibili messe in campo dal Governo, per assicurare un primo necessario ed efficace supporto economico ai cittadini e alle imprese, che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e alla diffusione del virus nel nostro Paese. In merito al sollecito pervenuto alla Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, di fornire dati e informazioni sul numero delle domande presentate o che saranno presentate nei prossimi mesi per la concessione dei benefici previsti dalle misure di sostegno alle famiglie e agli operatori economici, si comunica che periodicamente, tramite anche gli organi di stampa, saranno pubblicati i dati aggregati delle richieste presentate, anche al fine di valutare l’efficacia degli strumenti attuati dal Decreto-Legge n.63/2020. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio informa che il Regolamento n.3/2020 è disponibile anche sul sito www.finanze.sm .