Finanze: on line il modulo per presentare manifestazione di interesse per Registro Navale Rsm.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e i Trasporti informa che in data odierna è stato pubblicato sul Portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm, (https://www.pa.sm/on-line/home/direzione-generale-funzione-pubblica/bandi-pubblici.htm) e anche sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze il Bilancio e i Trasporti, www.finanze.sm, (http://www.finanze.sm/on-line/home/comunicati-e-documenti/comunicati-stampa.html) l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per assistere l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima nella gestione e promozione del Registro Navale della Repubblica di San Marino, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 2 agosto 2019 n.120-Riforma In Materia di Navigazione Marittima. Nei siti sopra indicati è possibile scaricare il modulo (ALLEGATO A) da utilizzare per presentare, all’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, l’istanza per la raccolta delle manifestazioni di interesse ai sensi della normativa vigente.



