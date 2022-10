SAN MARINO Finanze: pubblicata la nuova APP SMaC

In data odierna la nuova APP SMaC risulta pubblicata nello Store di Android ed Apple. Sul sito SMaC www.sanmarinocard.sm è pubblicata funzione per il diretto indirizzamento dell’utenza al download della APP. La nuova APP consente l’accesso alle già note funzionalità di consultazione dati, presenti nella precedente versione, unitamente a nuovi servizi esclusivamente riservati alle nuove SMaC Card. Con la pubblicazione della prima release sono rese operative le funzionalità di gestione della carta dematerializzata e quelle di autonoma gestione del blocco/sblocco della card. Con successivi aggiornamenti saranno rese disponibili ulteriori funzionalità, tra le quali il trasferimento credito tra SMaC Card. L’APP SMaC diventa principale riferimento per tutte le future attività di sviluppo e consolidamento del Progetto San Marino Card. L’abilitazione di queste funzioni fa seguito all’aggiornamento delle policy di gestione dell’accreditamento degli utenti, non più limitate ad username e password ma rafforzate con la verifica dell’identità a mezzo OTP (One Time Password), inviato al numero di cellulare associato alla card in sede di attivazione. Quale dato identificativo, la modifica del numero di cellulare è riservata esclusivamente agli sportelli bancari o postali sammarinesi previo riconoscimento del richiedente. L’APP consentirà di gestire direttamente dallo smartphone le operazioni di: - Ricarica Sconto; - Pagamento da SMaC Card; - Certificazione acquisto in territorio. L’abilitazione delle nuove funzionalità di gestione carta dematerializzata fa seguito allo sviluppo del software gestionale SMaC per nuovi modelli POS Pax. Per gestire operazioni da APP SMaC: - Il POS Pax provvede a produrre un QRCode univocamente riferito all’operazione; - Il titolare card inquadrando il QRCode con il proprio smartphone attiva il processo di conferma dell’operazione; - Confermata l’operazione da parte dell’acquirente, il POS stampa lo scontrino transazione. - L’APP in apposita sezione Movimenti evidenzia le operazioni della giornata. - Il giorno seguente le operazioni sono riportate nell’elenco operazioni consultabili da APP e sito SMaC. La nuova APP sostituisce la precedente per tutte le attività di gestione delle nuove SMaC Card. Le card riferite al vecchio progetto potranno continuare ad accedere alla APP SMaC precedentemente pubblicata ma non avranno accesso alle nuove funzionalità di gestione, riservate unicamente alle nuove SMaC Card. Si invita l’utenza a segnalare eventuali problemi nell’attivazione delle funzioni di accesso e gestione della nuova APP SMaC all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm.

SdS Finanze

