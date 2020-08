Finanze: pubblicazione delle risultanze emerse dalla seconda valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Le Autorità di San Marino, coordinate dal Dipartimento Finanze e Bilancio, hanno condotto nel corso del 2018 e 2019 la seconda valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio; il c.d. National Risk Assessment of Money Laundering (NRA). La prima valutazione nazionale dei rischi è stata svolta nel periodo 2015 e 2016. Tale analisi è stata condotta in ossequio all'art. 16 bis della Legge n. 92 del 17 giugno 2008, secondo quanto definito dagli standard internazionali ed è finalizzata all'identificazione, valutazione e comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui il Paese è esposto. Il Governo e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, nell'annunciare la pubblicazione delle risultanze emerse dal predetto NRA, desiderano anzitutto ringraziare tutte le Autorità ed Amministrazioni pubbliche coinvolte nello sviluppo del progetto. Tale analisi è stata possibile anche grazie alla fattiva collaborazione del Settore Privato che ha fornito dati e informazioni utili alla disamina delle vulnerabilità dei settori ai quali appartengono i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Sulla base degli esiti scaturiti da tale valutazione, il Paese dovrà applicare un approccio basato sul rischio per garantire che le misure di mitigazione adottate siano proporzionali ai rischi effettivamente individuati. Le risultanze del NRA possono essere consultate sul sito internet dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (www.aif.sm) all'interno dell'apposita sezione denominata “Approccio Basato sul Rischio” ove è presente una sintesi dell'analisi condotta.

Dipartimento Finanze e Bilancio



