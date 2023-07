Finanziati quattro progetti di videosorveglianza nella provincia di Rimini

I Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico e Sassofeltrio, a seguito di presentazione dei progetti di videosorveglianza urbana, approvati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati ammessi al finanziamento da parte del Ministro dell’Interno, che ha approvato la graduatoria delle 1903 richieste a livello nazionale, accogliendone 478. I quattro Comuni, degli undici della provincia che hanno presentato istanza, sono destinatari complessivamente di un finanziamento di euro 538.791,75 che sarà finalizzato ad una implementazione dei sistemi di videosorveglianza, validissimi strumenti di supporto per le forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati. Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha evidenziato la particolare attenzione del Ministero per il territorio, attraverso il sostegno agli Enti locali al fine di rafforzare e aumentare gli standard di sicurezza e contrastare ogni fenomeno di illegalità.

cs Prefettura di Rimini