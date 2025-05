Fine lavori per la Delegazione Consiliare di San Marino alla 19^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Paesi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica

La Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino, composta dai Consiglieri Matteo Rossi (Capo Delegazione) e Emanuele Santi, ha preso parte nei giorni scorsi alla 19^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Paesi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, svoltasi in Grecia.

Durante la sessione sono state trattate due tematiche di particolare interesse per la Regione Adriatico-Ionica: la prospettiva europea, attraverso il percorso di adesione dei Balcani occidentali e la diversificazione dell’offerta turistica.

I lavori della Conferenza hanno rappresentato una piattaforma di straordinario valore per rafforzare la cooperazione regionale, in perfetto accordo con la volontà sammarinese di costruire ponti tra le istituzioni, le comunità e le economie locali su più fronti.

In merito a questo aspetto, i Delegati sammarinesi hanno ribadito come soltanto attraverso la collaborazione, il dialogo e lo scambio di buone pratiche sia possibile affrontare con successo le attuali sfide comuni, soprattutto in aree soggette a divisioni e hanno sottolineato a tal fine, l’importanza, anche per San Marino, della sottoscrizione definitiva dell’Accordo di Associazione con l’UE.

L’allargamento dell’Unione Europea infatti è un elemento chiave per la sicurezza, la pace, la stabilità e la prosperità a lungo termine in Europa. Questo processo continua a promuovere valori comuni, favorendo crescita, riconciliazione e Democrazia.

Durante la Conferenza, San Marino ha inoltre condiviso l'esperienza del progetto "The Lovely Places", una best practice riconosciuta anche da UN Tourism e dalla European Travel Commission, nata da una visione integrata dello sviluppo turistico e territoriale fra Italia e San Marino, e progressivamente estesa a territori della Croazia e della Grecia, con l’obiettivo di aumentare i flussi turistici e creare itinerari condivisi.

La diversificazione dell'offerta turistica richiede creatività, dialogo, visione comune, in coerenza con questa Conferenza, che ha sottolineato l’importanza della coesione e della cooperazione per giungere insieme agli auspicati obiettivi di progresso, prosperità economica, pace sociale e stabilità politica, indispensabili per ottenere gli standard europei in tutti i Paesi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica.

La Conferenza si è conclusa infine, con l’adozione di una Dichiarazione congiunta su questi temi.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale