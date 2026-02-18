Fine vita, Associazione Emma Rossi: dialogo aperto in Consiglio sulla legge di iniziativa popolare

L’Associazione Emma Rossi ringrazia pubblicamente la Ecc.ma Reggenza per l’iscrizione in prima lettura all’ordine del giorno della sessione del Consiglio Grande e Generale, attualmente in corso, del progetto di legge di iniziativa popolare “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”. L’Associazione rende noto inoltre che, proseguendo negli incontri avviati con tutte le forze politiche che si sono rese disponibili, il 12 febbraio u.s. si è tenuto il confronto con una rappresentanza del Gruppo Consiliare di Domani Motus Liberi. Il dialogo che si è sviluppato è stato aperto e costruttivo e ha segnalato l’apprezzamento per l’impegno civile espresso dai promotori della legge e la convergenza sul proposito, più volte da essi dichiarato, di volersi adoperare per ricercare un consenso il più ampio possibile, al di fuori di logiche di schieramento e di pregiudiziali ideologiche, su un testo di legge su cui è forte l’aspettativa da parte dell’opinione pubblica e sulla cui necessità il Consiglio Grande e Generale si è già ripetutamente espresso negli anni scorsi. In attesa di incontrare anche il P.D.C.S. e il Consigliere Indipendente Michela Pelliccioni con cui sono già intercorsi contatti, l’Associazione Emma Rossi ha formulato l’invito anche al Coordinamento delle Associazioni Laicali del Vicariato di San Marino per uno scambio di opinioni sul testo di legge presentato. L’Associazione Emma Rossi ribadisce il proprio impegno perché sia il dialogo a prevalere e perché nel trattare di fine vita si parli il linguaggio dell’umanità e del rispetto nella convinzione che a ciascun paziente debbano essere risparmiate le sofferenze evitabili e debbano essere garantiti la dignità e il rispetto della sua volontà anche in fine di vita.

c.s. Associazione Emma Rossi










